Медведев поздравил НПО "Высокоточные комплексы" с 10-летием
Премьер-министр отметил высокую надежность продукции предприятия
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление коллективу АО "НПО "Высокоточные комплексы" с 10-летием со дня образования. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.
"За относительно небольшой период существования вы объединили около двух десятков предприятий ОПК <...> Важно, что вы широко используете инновационные технологии на производстве. Ваша продукция отличается высокой надежностью, отлично зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации", - отметил Медведев.
АО "НПО "Высокоточные комплексы" - организация оборонно-промышленного комплекса России, образованная в 2009 году и специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий.
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