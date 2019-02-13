Медведев поздравил НПО "Высокоточные комплексы" с 10-летием

Премьер-министр отметил высокую надежность продукции предприятия

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление коллективу АО "НПО "Высокоточные комплексы" с 10-летием со дня образования. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"За относительно небольшой период существования вы объединили около двух десятков предприятий ОПК <...> Важно, что вы широко используете инновационные технологии на производстве. Ваша продукция отличается высокой надежностью, отлично зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации", - отметил Медведев.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" - организация оборонно-промышленного комплекса России, образованная в 2009 году и специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий.