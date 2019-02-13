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13.02.2019
ТАСС

Медведев поздравил НПО "Высокоточные комплексы" с 10-летием

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НПО "Высокоточные комплексы"
НПО "Высокоточные комплексы".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

Премьер-министр отметил высокую надежность продукции предприятия

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление коллективу АО "НПО "Высокоточные комплексы" с 10-летием со дня образования. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"За относительно небольшой период существования вы объединили около двух десятков предприятий ОПК <...> Важно, что вы широко используете инновационные технологии на производстве. Ваша продукция отличается высокой надежностью, отлично зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации", - отметил Медведев.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" - организация оборонно-промышленного комплекса России, образованная в 2009 году и специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Персоны
Медведев Дмитрий
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