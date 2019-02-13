Великобритания переоборудует коммерческие суда в амфибийные боевые корабли нового типа

Министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон, выступая 11 февраля 2019 года в Королевском Объединённом институте оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies - RUSI) в Лондоне о перспективах британской оборонной политики, в числе прочего, заявил о намерении ввести в состав ВМС Великобритании два амфибийных корабля нового типа, именуемых Littoral Strike Ships .

Распространенное ВМС Великобритании концептуальное изображение предполагаемого перспективного амибийного боевого корабля нового типа Littoral Strike Ships, планируемого к переоборудованию из коммерческих судов (с) ВМС Великобритании

Вильямсон дословно заявил:

"Возьмем Королевский флот. Он оказывает британское влияние через увеличение передового присутствия. Я хочу извлечь выгоду из этого. Инвестировать сейчас в разработку новой концепции Littoral Strike Ship. И, в случае успеха, мы рассматриваем возможность резко ускорить их поставку. Эти глобально развертываемые многоцелевые корабли могли бы проводить широкий спектр операций, от кризисной поддержки до военных действий.

Они поддержат наши перспективные силы морской пехоты [Future Commando Force]. Наши всемирно прославленные королевские морские пехотинцы будут способны к передовому развертыванию, с исключительно высокой готовностью и смогут в любой момент ответить, перенеся бой с моря на сушу.

Наше видение состоит в том, чтобы эти корабли входили в состав двух литторальных ударных групп [Littoral Strike Groups], сопровождаемых эскортными кораблями, вспомогательными судами и вертолетами. Один будет базироваться к востоку от Суэца в Индо-Тихоокеанском регионе, а другой - к западу от Суэца в Средиземноморье, Атлантике и Прибалтике. И, если нам потребуется, два наших Littoral Strike Ship, два наших авианосца, два наших десантных вертолетных корабля-дока Albion и Bulwark и три наших десантных транспорта-дока типа Bay могут быть объединены в одно амфибийное оперативное соединение [amphibious task force]. Это даст нам суверенную смертоносную амфибийную силу. Это будет одна из крупнейших и лучших подобных сил в мире".

Как детализируют объявленную концепцию Littoral Strike Ships ("литторальных ударных кораблей", также используется термин Future Littoral Strike Ship - FLSS) ряд британских СМИ, речь идет о создании многофункциональных амфибийных десантных кораблей путем переоборудования крупных гражданских паромов или контейнеровозов (чаще говорится именно о переоборудовании из паромов). Каждый такой корабль должен будет вмещать 400 человек морской пехоты с вооружением, а также иметь полетную палубу, вертолетную авиагруппу и различные десантно-высадочные средства, включая скоростные катера. По сути речь идет о создании своего рода эрзаца универсальных десантных кораблей (УДК), но в значительно удешевленном виде.

Прообразом данной концепции рассматриваются строящиейся сейчас в США на корпусах танкеров экспедиционные корабли-доки-плавучие базы Expeditionary Transfer Dock (ESD) и Expeditionary Mobile Base (ESB, ранее обозначались как Mobile Landing Platform - MLP) типов Montford Point и Lewis B. Puller.

Кроме того, Командование сил специальных операций США с 2013 года использует переоборудованное в "корабль передового базирования" судно-ролкер Ocean Trader.

Сообщается, что пока что министерство обороны Великобритании объявило только этап "определения концепции и проектирования" Littoral Strike Ships, однако представители министерства обороны заявили, что надеются ввести данные корабли в строй ВМС в течение двух лет.

Комментарий bmpd. Выдвинутая британским министром обороны концепция Littoral Strike Ships является еще одним проявлением обозначившшейся мировой тенденции к появлению принципиально нового класса боевых кораблей, представляющих собой крупные многофункциональные платформы, выполненные на основе крупнотоннажных коммерческих транспортных судов (супертанкеры и крупные контейнеровозы и паромы). За счет своих размеров такие корабли будут пригодны для длительных экспедиционных развертываний и обеспечения военного присутствия и будут способны нести самый широкий спектр нагрузок и вооружения, включая авиационное (в теории сопоставимое и даже превосходящее авиагруппы самых крупных авианосцев и УДК), крупные силы морской пехоты и средств ее высадки, разнообразное ракетное и ударное вооружение, а также выполнять роль плавучих баз и судов снабжения и обеспечения. При этом использование коммерческих корпусов сделает такие корабли относительно доступными по стоимости даже при крупных размерах, и даст возможность ускорить их приобретение или постройку.

В последнее время в специализированых американских СМИ появляются публикации, свидетельствующие о том, что в США ведутся исследования относительно возможности создания на основе крупных коммерческих судов "кораблей-арсеналов" (носителей большого количества крылатых, противокорабельных и баллистических ракет), кораблей ПРО (носителей средств ПРО), авианесущих кораблей. Морская пехота США активно исследует концепции считающихся наиболее близкими к реализации крупных амфибийно-экспедиционных кораблей и амфибийных плавучих баз на основе больших коммерческих судов (в том числе супертанкеров) или даже гигантских "плавучих островов" специальной постройки (на основе коммерческих технологий). В ряде выступлений командования морской пехоты США о создании сети таких плавучих баз для действий морской пехоты говорится как о практически решенном деле.

Следует отметить, что и для ВМФ России рассмотрение таких концепций использования крупных коммерческих судов представляется вполне целесообразным, поскольку совершенно очевидно, что экономические и технические ограничения не позволят России в обозримом будущем осуществить строительство авианесущих и крупных амфибийных кораблей специальной постройки (и вообще строить из надводных кораблей что-либо крупнее фрегата). Многофункциональный "плавучий остров" из супертанкера станет намного более эффективным средством постоянного военно-морского присутствия в том же Средиземном море, чем постоянная отправка туда слабых единичных фрегатов или малых ракетных кораблей.

"Экспедиционная мобильная база" ВМС США ESB 3 Lewis B. Puller (с) ВМС США

Используемое Командованием сил специальных операций США переоборудованное в "корабль передового базирования" судно-ролкер Ocean Trader. Норфолк (США), май 2016 года (с) David Kozdron / www.thedrive.com