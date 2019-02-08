Чукотские "Пионеры" повысили сговорчивость США
Размещение ракет РС-10 "Пионер" на Чукотке спровоцировало США начать переговоры с СССР, приведшие к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет на страницах "Военно-промышленного курьера" президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
По мнению эксперта, рекогносцировка на крайних восточных рубежах СССР, преследующая целью размещение мобильных комплексов РС-10 "Пионер" на Чукотке, "сразу усилила в Соединенных Штатах желание начать с нами договариваться". "Не будем забывать, что от Чукотки до Аляски — всего 80 километров", — напоминает автор.
В феврале главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский допустил, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст гиперзвуковую ракету средней дальности на основе ракеты РС-10 "Пионер", снятой с вооружения в СССР после заключения данного соглашения.
В том же месяце Россия в ответ на выход США из ДРСМД решила создать сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр" и запустить "опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
На Чукотке их очень сложно укрыть вне объекта "Гудым", поскольку там нет лесов и даже подлесска, зато выпадают глубокие снега, по которым не каждый колесный тягач способен передвигаться.
Но вот сам подземный объект Гудым ввиду его колоссальной капитальности и противоатомного уровня защиты вполне логично отремонтировать и ввести в эксплуатацию в качестве хранилища стратегических крылатых ракет и специальных головных частей.
Неподалеку от Гудыма находится аэродром Анадырь, с которого могут взлетать Ту-22М3 или же на который могут возвращаться Ту-160 и Ту-95МС после участия в первой волне бомбардировки, для восполнения боекомплекта, заправки топливом и осуществления повторного налета на территорию противника.