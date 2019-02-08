Чукотские "Пионеры" повысили сговорчивость США

Размещение ракет РС-10 "Пионер" на Чукотке спровоцировало США начать переговоры с СССР, приведшие к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет на страницах "Военно-промышленного курьера" президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

По мнению эксперта, рекогносцировка на крайних восточных рубежах СССР, преследующая целью размещение мобильных комплексов РС-10 "Пионер" на Чукотке, "сразу усилила в Соединенных Штатах желание начать с нами договариваться". "Не будем забывать, что от Чукотки до Аляски — всего 80 километров", — напоминает автор.

В феврале главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский допустил, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст гиперзвуковую ракету средней дальности на основе ракеты РС-10 "Пионер", снятой с вооружения в СССР после заключения данного соглашения.

В том же месяце Россия в ответ на выход США из ДРСМД решила создать сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр" и запустить "опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности".