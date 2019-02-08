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08.02.2019
ТАСС

"Умные очки" из экипировки "Ратник" смогут использовать обычные школьники

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Защитный шлем "Ратник-3"
Защитный шлем боевой экипировки "Ратник-3".
Источник изображения: http://vestnik-rm.ru

Отмечается, что они будут представлять "индивидуальный монитор", на который ученик или учитель смогут выводить необходимую информацию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИТОЧМАШ адаптировали "умные очки", которые входят в экипировку "Ратник", для использования в общеобразовательных школах, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе института.

Новинка, которая может использоваться в школах будущего, была представлена в рамках выставки "Цифровая образовательная среда", проходящей 7-8 февраля на ВДНХ. "Посетители выставки могут увидеть "гражданскую" версию "умных очков", которые являются составной частью боевой экипировки "Ратник" следующего поколения. Конверсионные очки могут использоваться в образовательном процессе как средство отображения индивидуальной информации. По сути это индивидуальный монитор, на который ученик или учитель могут выводить необходимую информацию", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ЦНИИТОЧМАШе, при их использовании не требуется перефокусировка по полю зрения, очки учитывают физиологию и психологию зрительного восприятия. Они устойчивы к вибрациям, могут подключаться к любому ноутбуку и не требуют дополнительного питания.

В отличии от военной версии в очках для школьников отсутствует противопульная и противоосколочная защиты.

Также на выставке ЦНИИТОЧМАШ впервые представил Центр математического моделирования и цифрового сопровождения жизненного цикла изделий. "Центр на терафлопных мощностях решает сложнейшие задачи, связанные с физико-математическим моделированием различных производственных операций и процессов", - уточнили в пресс-службе.

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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2 комментария
№1
08.02.2019 10:40
Как давно говорят сталкивающиеся с агументационными технологиями: "пока эти очки током бить за косяки не начнут, толку от них не будет"
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№2
08.02.2019 11:14
Microsoft HoloLens и Magic Leap нервно курят в сторонке?
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