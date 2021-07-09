Что нужно знать при выборе монитора для компьютера

Важной частью персонального компьютера является монитор. Это устройство необходимо для отображения картинки, которую ему передает графический процессор системного блока. От характеристик монитора зависит четкость изображения, степень нагрузки на глаза и прочие факторы. При выборе оборудования необходимо обращать внимание на его параметры. При этом следует учитывать то, для каких целей он будет использоваться.

Советы по выбору монитора

При выборе монитора для компьютера следует учитывать его назначение. Если оборудование предназначается для офисной работы, интернет-серфинга и прочих повседневных задач, то можно отдать предпочтение небольшому устройству, диагональ которого не будет превышать 24 дюймов. Благодаря такому размеру пользователь сможет охватывать одним взглядом все изображенное на экране.

Пользователи, которые планируют использовать монитор для игр, часто отдают предпочтение более широкоформатным дисплеям – от 27 дюймов. Они позволят полностью погрузиться в происходящее на экране. При этом важно учесть частоту обновления картинки – этот параметр должен находиться на высоком уровне. Он должен быть выше 75 Гц. Лучшим вариантом являются те мониторы, которые обладают частотой обновления свыше 120 Гц.

Часто мониторы используют профессиональные дизайнеры, художники, программисты и люди других профессий. Они предпочитают приобретать экраны, диагональ которых превышает 35 дюймов. При этом важно узнать об уровне цветопередачи дисплея. Он должен находиться на высочайшем уровне.

Основные характеристики мониторов

Современные мониторы для компьютера отличаются следующими характеристиками:

диагональю – существуют экраны как небольших, так и огромных размеров;

разрешением – оно влияет на четкость и яркость передаваемой картинки;

типом матрицы – от этого параметра зависит цветопередача изображения на дисплей;

соотношением сторон – существуют как квадратные, так и прямоугольные варианты;

временем отклика – оно должно составлять не более 2-5 миллисекунд;

яркостью – наиболее популярными мониторами считаются изделия с параметрами 200-700 кд/кв. м;

типом подсветки – она может быть люминесцентной либо светодиодной;

контрастностью – от нее зависит качественная передача черного цвета;

покрытием – оно бывает глянцевым и матовым;

наличием разных разъемов – в современных устройствах могут быть порты VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, AV, SCART, S-Video и т.д.

Дополнительные параметры

Большинство современных мониторов для компьютеров имеет плоскую форму. Однако современные производители все чаще предлагают приобрести изогнутые варианты дисплеев. Они отличаются большими размерами и эффектным внешним видом. Некоторые устройства могут дополняться возможностью разворота экрана. Это позволит регулировать положение монитора в пространстве для лучшего отображения информации на экране.

Новейшие устройства способны воспроизводить изображение в формате 3D. Его можно будет увидеть при наличии специальных очков. В некоторые модели мониторов встраиваются динамики, ТВ-тюнер, USB-порт и прочие дополнения.