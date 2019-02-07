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07.02.2019
Российская газета

Бронебойные возможности пистолета "Удав" показали на видео

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Пистолетный комплекс "Удав"
Пистолетный комплекс "Удав".
Источник изображения: rg.ru

Пистолетный комплекс "Удав" был презентован в Подольске на полигоне разработчика - ЦНИИТОЧМАШ. Здесь показали общевойсковую версию пистолета и модель, предназначенную для спецопераций.

Испытать новый пистолет в деле смогли обозреватели проекта WarDoc. Перед этим специалист предприятия ЦНИИТОЧМАШ коротко охарактеризовал новинку.



По своей схеме "Удав" близок к классической "браунинговской". Предохранитель работает по принципу пистолета Макарова. Органы управления приспособлены под обе руки.

Специальная версия "Удава" оснащена глушителем, посадочным местом для прицела и фонариками обычного и инфракрасного спектра.

Вес пистолета без магазина 780 грамм. Длинна 206 миллиметров, толщина 36 миллиметров. Он легок, удобен, надежен.

Эксперт WarDoc проверил это на практике. Он выпустил магазин по мишени - почти все пули попали в десятку. А затем эффектно изрешетил 4-миллиметровую стальную пластину.


 Олег Корякин

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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1 комментарий
№1
07.02.2019 10:30
Надо сравнивать с ГШ-18. Есть такой сравнительный анализ?
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