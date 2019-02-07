Новая дыра Роскосмоса: "Союз" подвел французов

Пуск "Союза" перенесли из-за трещины в разгонном блоке

Трещина в разгонном блоке заставила перенести старт российской ракеты "Союз" с Куру на три дня. Дырявую деталь заварили, однако из-за ЧП придется перепроверить все собранные ранее аналогичные блоки. Это далеко не первый случай брака, ударивший по репутации госкорпорации Роскосмос - чего стоили дыра на МКС и взрыв пилотируемой ракеты, где едва не погибли космонавты.

Французская компания Arianespace назвала новую дату запуска российской ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенного из-за проблем в российском разгонном блоке "Фрегат". Минувшей ночью с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5, этот запуск стал первым в 2019 году с указанного космодрома.

На борту Ariane 5 находятся саудовский спутник Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (HS- 4/SGS-1), который нужен для обеспечения телекоммуникационных мощностей на территории Европы, Южной Африки и Ближнего Востока, а также индийский спутник GSAT-31, предназначенный для развития космической инфраструктуры Индии.

Следующим запуском Arianespace станет пуск ракеты "Союз", который ранее планировался на 18.37 19 февраля по местному времени, но был отложен в связи с нештатной ситуацией при подготовке разгонного блока "Фрегат". В ходе своего выступления, посвященного запуску Ariane 5, исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль назвал новую дату пуска "Союза" - "предположительно 22 февраля", передает SpaceNews.

В Роскосмосе "Газете.Ru" не смогли подтвердить новую дату и подробности решения проблемы с "Фрегатом", сославшись на то, что информацией владеет заказчик пуска.

Внимание к предстоящему пуску "Союза" обусловлено тем, что ракете предстоит вывести на орбиту первую партию спутников компании OneWeb для обеспечения Земли широкополосным доступом в интернет. О проблеме с ракетой стало известно на прошлой неделе.

Причина - в разгонном блоке "Фрегат", в котором перед стартом обнаружена трещина. Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия", - сказал источник РИА "Новости". Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. По словам другого источника, работы по сварке можно провести на месте, только слив с блока топливо. Однако сообщалось, что, возможно, "Фрегат" придется отправлять обратно в Россию, поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

5 февраля появилась информация о том, что трещину в разгонном блоке "Фрегат" заварили на космодроме Куру. "Разгонный блок "Фрегат" прошел дополнительные проверки. Вчера его перевезли на заправочную станцию, сегодня началась заправка бака окислителя, после чего начнется заправка бака гелия", - рассказал источник РИА "Новости". Отмечалось также, что после обнаружения проблемы во "Фрегате"

дополнительные проверки пройдут все аналогичные разгонные блоки на других космодромах и на производстве.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.

Инвесторами проекта OneWeb выступают такие известные компании, как Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network Systems, дочерняя компания EchoStar Corp., Intelsat, QualcommIncorporated, The Coca-Cola Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group. и другие.

Ракеты не летят

С работой разгонного блока "Фрегат" ранее уже были связаны проблемы, приводившие в том числе к потере полезной нагрузки. Случай с РБ "Фрегат" - не первый, когда Роскосмос сталкивается с браком серийной ракетной техники, служившей годами, если не десятилетиями. Так, в 2017 году из-за допущенного брака специалистам госкорпорации пришлось перебирать весь задел по двигателям ракет "Протон", из-за чего полеты этих ракет приостановили на целый год.

А 11 октября 2018 года авария при пуске поставила под сомнение надежность всех ракет семейства "Союз", когда лишь благодаря системе аварийного спасения были сохранены жизни двух космонавтов.

Тогда были временно приостановлены старты всех ракет семейства "Союз" до выяснения причины.

Еще одна дыра

Минувшей осенью Роскосмос понес репутационные потери из-за другой дыры, которая была обнаружена 30 августа. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Вскоре причина утечки была локализована - ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля "Союз МС-09".

После заделки дыры специальным герметиком остро встал вопрос о ее происхождении, в течение месяца эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий сентября. Созданная распоряжением главы Роскосмоса комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на Земле. Ответ на вопрос о происхождении дыры не дан до сих пор.

"Хватит болтать"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев ранее выступил с резкой критикой в отношении руководства Роскосмоса, по сути повторив основные претензии к госкорпорации, которые выдвигаются в последние месяцы, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать. Среди этих претензий - высокая аварийность пусков, неэффективная трата бюджетных денег, постоянно сотрясающие отрасль коррупционные скандалы.

"Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать,

активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев. 4 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту Владимиру Путину о том, как исправляется ситуацию в космической отрасли, ставшей объектом критики в последние годы и месяцы.

Также Рогозин отчитался президенту России Владимиру Путину о произведенных 22 космических пусках в 2018 году. При этом СМИ и эксперты обратили внимание на то, что в своих расчетах он слукавил - к 17 российским пускам прибавил три запуска "Союзов" с космодрома Куру в интересах Европейского космического агентства и испытания ракет в интересах Минобороны.

Отдел "Наука"