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05.02.2019
ЦАГИ

В ЦАГИ завершился очередной этап испытаний винта вертолета VRT500

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Испытания по проекту VRT500
Испытания по проекту VRT500.
Источник изображения: tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») совместно с конструкторским бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) провели второй этап аэродинамических испытаний несущего винта легкого многоцелевого вертолета соосной схемы VRT500.

В исследованиях полномасштабной модели несущего винта с упругим (бесшарнирным) креплением лопастей была задействована крупнейшая дозвуковая аэродинамическая труба в Европе, находящаяся в ЦАГИ. В ходе работ ученые института изучали поведение модели при скоростях до 136 км/ч. Угол общего шага при этом варьировался во всем функциональном диапазоне, одновременно применялось управление в продольном и поперечном каналах. Использовалась непрерывная запись результатов измерений, в том числе сил и моментов, действующих на модель в целом, и нагрузок в трех сечениях одной из лопастей.

Эксперимент подтвердил предварительно рассчитанные аэродинамические и аэроупругие характеристики несущего винта и отдельных его лопастей. Полученные результаты помогут уточнить летно-технические характеристики летательного аппарата.

«Испытания по проекту VRT500 прошли успешно и оказались очень интересными для нас. Во-первых, исследовалась полномасштабная модель, что уже само по себе редкость. Во-вторых, мы имели дело с несущим винтом с упругим креплением лопастей. Это до сих пор недостаточно изученная схема — в России она применена пока только у вертолета „Ансат“. Работы оказались также крайне актуальными для развития в ЦАГИ компетенций по исследованию и проектированию несущих винтов подобных схем», — отметил начальник отделения аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки ФГУП «ЦАГИ» Олег Кириллов.



VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. Вертолет создается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

31.01.2019
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принадлежат ЦАГИ
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
ЦАГИ
Проекты
Медицина
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