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01.02.2019
Интерфакс-АВН

Дмитрий Медведев назвал 10 кандидатов на избрание в Совет директоров Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 10 марта 2015г.
Источник изображения: Российская Газета

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева названы кандидаты на избрание в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", сообщает портал правовой информации.

Среди девяти кандидатов на избрание в качестве представителей РФ в совет директоров КТРВ названы, в частности, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

Единственным кандидатом для избрания в качестве независимого директора в Совет директоров КТРВ назван исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Академия военных наук" Тимур Гареев.

КТРВ - многопрофильный холдинг, производящий системы вооружений для ВКС и ВМФ.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
РОЭ
Персоны
Криворучко Алексей
Медведев Дмитрий
Михеев Александр
Обносов Борис
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