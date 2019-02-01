Дмитрий Медведев назвал 10 кандидатов на избрание в Совет директоров Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 10 марта 2015г.

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева названы кандидаты на избрание в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", сообщает портал правовой информации.

Среди девяти кандидатов на избрание в качестве представителей РФ в совет директоров КТРВ названы, в частности, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

Единственным кандидатом для избрания в качестве независимого директора в Совет директоров КТРВ назван исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Академия военных наук" Тимур Гареев.

КТРВ - многопрофильный холдинг, производящий системы вооружений для ВКС и ВМФ.