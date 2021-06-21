Мишустин определил кандидатов в совет директоров КТРВ

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назвал кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

КТРВ - ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Это головная организация по разработке гиперзвукового оружия.

Распоряжение премьер-министра РФ опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

В качестве представителей РФ в совет директоров КТРВ предлагается включить заместителя главы Минпромторга Олега Бочарова, полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, сопредседателя комиссии РСПП по ОПК Михаила Дмитриева, первого заместителя председателя коллегии ВПК Андрея Ельчанинова, замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, главу "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, гендиректора КТРВ Бориса Обносова, заместителя начальника управления президента РФ по внешней политике Игоря Нагорного и замглавы Росимущества Алексея Павлова.

Кандидатом для избрания в качестве независимого директора в совет директоров КТРВ назван исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Академия военных наук" Тимур Гареев.

В случае их избрания нынешний состав совета директоров КТРВ не претерпит изменений.