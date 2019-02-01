Необходимо быть готовыми к миру без ДРСМД - Столтенберг

Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к тому, что мир останется без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия разместила в Европе крылатые ракеты SSC-8 ("Новатор 9М729") в нарушение договора (ДРСМД). Эти ракеты могут нести ядерный заряд и достичь европейских городов, и их трудно отследить. В декабре на встрече министров обороны стран НАТО США объявили, что дают России 60 дней к тому, чтобы вернуться к соблюдению договора. Этот период кончается через два дня", - заявил он.

"К сожалению, мы не видим признаков прорыва. Вы должны быть готовы к тому, что мир останется без ДРСМД", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Ранее Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".