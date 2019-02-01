Войти
01.02.2019
Интерфакс-АВН

Беспилотный "Союз" отправится к МКС не в сентябре, а в августе этого года

198
0
0
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" 11 октября 2018 года
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" 11 октября 2018 года.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Он сможет доставить больше грузов, чем обычный космический "грузовик"

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля "Союз МС" в беспилотном варианте на модернизированной ракете "Союз-2" состоится в августе, следует из материалов ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Согласно представленным на "Королевских чтениях" данным, в этом году запланированы четыре запуска кораблей "Союз". Три из них - весной, в июле и сентябре - будут пилотируемыми, причем с сентября на МКС отправятся сразу трое россиян. Четвертый "Союз" планировалось отправить в сентябре в беспилотном варианте, однако, согласно данным РКК "Энергия", он отправится в августе.

Эта информация приведена на одном из слайдов презентации к докладу генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгения Микрина.

Корабль доставит на МКС груз для ее экипажа, на орбиту его должна вывести модернизированная ракета-носитель "Союз-2", оснащенная цифровой системой управления. Ранее эта ракета не использовалась для запуска пилотируемых кораблей, с ее помощью отправлялись грузовые корабли "Прогресс" и спутники.

РКК "Энергия" называет "Союз" в беспилотном варианте транспортным грузовым кораблем повышенной грузоподъемности: на МКС он сможет доставить 3,4 тонны грузов, тогда как грузовые "Прогрессы" несут до 2,6 тонны.

Ранее сообщалось, что запуск беспилотного "Союз МС-14" на ракете "Союз 2.1а" запланирован на сентябрь 2019 года.

При запуске беспилотного корабля "Союз МС-14" планируется провести тестирование взаимодействия системы аварийного спасения и новой ракеты "Союз-2", которая с 2020 года должна прийти на смену носителю "Союз-ФГ".

В "Энергии" ранее подчеркивали, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля. От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем.

"Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - заявлял Е.Микрин.

При этом грузовозвращаемый корабль появится только к 2022 году.

"В "Союзе ГВК" - более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения). На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю - 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности - "Союз-2.1б". Создание корабля "Союз ГВК" планируется завершить в 2022-м году", - говорилось в сообщении, ранее распространенном РКК "Энергия".

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
11.07.2018
Космонавты впервые смогут добраться до МКС за 3,5 часа на корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года - источник в РКК "Энергия"
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»