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01.02.2019
ЦАМТО

В район Бурейского водохранилища доставлено около 50 тонн инженерных боеприпасов и порядка 20 тонн материальных средств

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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 31 января. Около 50 тонн инженерных боеприпасов и порядка 20 тонн материальных средств (инженерного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия) вертолетами Ми-26 армейской авиации доставлены в район полевого лагеря на Бурейском водохранилище (Хабаровский край).

Взрывчатые вещества (кумулятивные заряды и тротил) подвозятся к месту подрыва с помощью автомобилей повышенной проходимости КамАЗ и Урал по проложенной от полевого лагеря грунтовой дороге. В труднодоступные места разлома кумулятивные заряды и тротил доставляются с помощью снегоходов по заранее разведанному маршруту. Для этих целей используется четыре снегохода "Буран".

В районе подрыва скальных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала (протоки) с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа ведется в три смены.

За последние сутки с помощью бульдозеров и экскаватора проведена расчистка, закладка и засыпка удлиненного заряда общей массой около 50 тонн.

Задача для военных инженеров заключается в том, чтобы между двумя бассейнами было образовано сообщение, и пошла вода. Общий объем грунта и горных пород, который предстоит убрать для функционирования канала, составляет около 90 тыс. кубических метров. На данный момент убрано около 80 тыс. кубических метров.

Ранее выполнено четыре подрыва, после которых глубина протоки составила 17 м от первоначального уровня, длина – 145 м, ширина – около 35 м.

Всего к выполнению задач привлекается около 540 человек, задействовано 46 ед. военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Как уже сообщалось, 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

31.01.2019
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