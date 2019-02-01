Английская лента новостей на ВПК.name - ИНОСМИ ВПК.name

В ближайшее время на ВПК.name начнет выходить общедоступная лента новостей с иностранных ресурсов - иносми лента ВПК.name.

Новости в ленте будут появляться ежедневно, содержать материалы с нескольких десятков иностранных сайтов по тематике ВПК и показывать Вам всё, что достойно перевода.

По умолчанию лента отображается на языке оригинала – английском, в тоже время простым переключением между "показать оригинал" или "показать переводы" - пользователь сам выбирает на каком языке читать - английском или русском переводы иносми. Система запомнит, на каком языке Вам удобнее это делать и при следующем переходе на новостную ленту, будет показывать её для Вас именно на этом языке.

Кроме того, нажав на ссылки "Перевод" в правом верхнем углу каждой новости Вы сможете посмотреть перевод конкретного материала не покидая ленты новостей.

Перевод на русский язык далеко не совершенный – это машинный перевод, выполненный автоматически с помощью Яндекс переводчика, но:

даже такой перевод позволяет понять общий смысл прочитанного и очень поможет людям, плохо владеющим английским языком;

Яндекс переводчик обладает ИИ и мы надеемся на его быстрое развитие по столь специализированной тематике, как ВПК.

Для более простой адаптации пользователей ВПК.name лента будет выходить точно в таком же виде, как и русскоязычная лента новостей.

В версии английских новостей будут присутствовать только:

актуальное фото + заголовок + анонс;

переход в режим комментирования на ВПК.name;

переход напрямую на оригинал статьи на иностранном ресурсе.

Таким образом пользователи ВПК.name получают возможность на одном сайте увидеть наиболее полные новостные ленты ВПК в МИРЕ на:

русском языке по российским источникам;

английском и русском языках по англоязычным источникам;

Уважаемые пользователи ВПК.name - мы создаем и работаем для Вас!!! Мы показываем о чем говорят и думают мировые СМИ сегодня по ВПК.

Команда ВПК.name