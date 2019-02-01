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01.02.2019
ВПК.name

Английская лента новостей на ВПК.name - ИНОСМИ ВПК.name

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ВПК.name
Логотип Интернет-проекта ВПК.name.
Источник изображения: http://vpk.name

В ближайшее время на ВПК.name начнет выходить общедоступная лента новостей с иностранных ресурсов - иносми лента ВПК.name.


Новости в ленте будут появляться ежедневно, содержать материалы с нескольких десятков иностранных сайтов по тематике ВПК и показывать Вам всё, что достойно перевода.


По умолчанию лента отображается на языке оригинала – английском, в тоже время простым переключением между "показать оригинал" или "показать переводы" - пользователь сам выбирает на каком языке читать - английском или русском переводы иносми. Система запомнит, на каком языке Вам удобнее это делать и при следующем переходе на новостную ленту, будет показывать её для Вас именно на этом языке.


Кроме того, нажав на ссылки "Перевод" в правом верхнем углу каждой новости Вы сможете посмотреть перевод конкретного материала не покидая ленты новостей.


Перевод на русский язык далеко не совершенный – это машинный перевод, выполненный автоматически с помощью Яндекс переводчика, но:

  • даже такой перевод позволяет понять общий смысл прочитанного и очень поможет людям, плохо владеющим английским языком;
  • Яндекс переводчик обладает ИИ и мы надеемся на его быстрое развитие по столь специализированной тематике, как ВПК.

Для более простой адаптации пользователей ВПК.name лента будет выходить точно в таком же виде, как и русскоязычная лента новостей.


В версии английских новостей будут присутствовать только:

  • актуальное фото + заголовок + анонс;
  • переход в режим комментирования на ВПК.name;
  • переход напрямую на оригинал статьи на иностранном ресурсе.

Таким образом пользователи ВПК.name получают возможность на одном сайте увидеть наиболее полные новостные ленты ВПК в МИРЕ на:


Уважаемые пользователи ВПК.name - мы создаем и работаем для Вас!!! Мы показываем о чем говорят и думают мировые СМИ сегодня по ВПК.

Команда ВПК.name

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ВПК.name
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
AI
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3 комментария
№1
31.01.2019 12:39
Лойс, растете в нужном направлении.
+4
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№2
31.01.2019 13:05
Спасибо. Стараемся.
0
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№3
31.01.2019 15:43
Круто, спасибо.
+1
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