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30.01.2019
Российская газета

"Летающие танки" поддержат ливийских военных в ходе боев за Сабху

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Вертолет Ми-24П 
Вертолет Ми-24П на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".
Источник изображения: ДИМК МО РФ

В ходе боев за город Сабха бойцов ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара поддерживают боевые вертолеты. В Сети появились фотографии ударных Ми-35 и Ми-24П.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время в ливийское небо подняты вертолеты, которые были приобретены еще в бывших республиках СССР.

"Что касается семейства Ми-24, то Ливия со второй половины 1970-х годов стала одним из крупных покупателей таких вертолетов. Изначально приобретались Ми-25 - экспортная версия Ми-24Д. Затем Ми-35 - вариант для поставки за рубеж Ми-24В", - пояснил он.

В 1980-х годах ливийские вертолеты приняли участие в ожесточенном конфликте с Чадом.

Введенное в 1992 году Советом безопасности ООН оружейное эмбарго привело к глубокому упадку национальных вооруженных сил. В результате многие образцы вооружений вышли из строя, в том числе и ряд поставленных ударных вертолетов.

После снятия ООН санкций в 2003 году было решено восстановить часть машин, для ремонта на Украине были выбраны Ми-35.

"В ходе начавшейся в Ливии в 2011 г. гражданской войны и иностранной интервенции большая часть такой техники была потеряна. И сейчас стороны, сражающихся за власть в стране, стали получать от своих иностранных покровителей винтокрылую технику, уже бывшую в эксплуатации. Правда, пока речь идет всего лишь о нескольких таких вертолетах", - добавил военный эксперт.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

29.01.2019
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принадлежат Российская газета
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Ми-35
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