Небольшая, но ядерная: зачем Трампу новая боеголовка

США запустили производство новых ядерных боеголовок пониженной мощности

Новая ядерная боевая часть пониженной мощности, созданная по воле администрации Дональда Трампа и предназначенная для оснащения баллистических ракет подводных лодок, официально запущена в серийное производство. Что собой представляет новое оружие США, разобралась "Газета.Ru".

Серийное производство боевых частей типа W76-2 идет полным ходом на заводе Pantax в штате Техасе. Об этом пишет Defense News со ссылкой на заявление Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

"NNSA находится на правильном пути, чтобы завершить начальную оперативную готовность требуемого количества боевых частей W76-2 и поставить новые боеприпасы Военно-морским силам США к концу 2019 финансового года", - заявил представитель агентства. Он отметил, что ВМС будут поставлены только готовые к боевому применению боевые части, но отказался назвать их конкретное количество и мощность каждого из них.

В одной из разработок Федерации американских ученых (FAS) указывается, что

ядерный боеприпас пониженной мощности - это 20 килотонн и менее. В арсеналах США, по данным американских ученых, не менее 1000 ядерных боеприпасов, которые могут быть переоборудованы в боеголовки пониженной мощности.

Как ранее писала "Газета.Ru", еще в 2017 году экс-министр обороны США Джеймс Мэттис заявил конгрессу, что ядерные боеприпасы пониженной мощности предназначены для более разнообразных вариантов применения и более эффективного сдерживания потенциальных противников в условиях высокой угрозы развязывания военных действий.

Тогда в США предполагалось разработать боеприпасы пониженной мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5 и новой крылатой ракеты, запускаемой с субмарин. Боеголовки малого калибра, как представлялось авторам этого замысла, будут обладать меньшими поражающими факторами и позволят наносить удары с "хирургической точностью". Теперь этот замысел, во всяком случае в отношении баллистических ракет подводных лодок, реализован.

Издание Defense News отмечает, что по конструкции новый боеприпас во многом аналогичен боеприпасу W76-1 для ракеты Trident II D5.

В настоящее время БРПЛ Trident D5 комплектуется тремя типами боевых частей W76/Mk-4 мощностью 100 кт, W76-1/Mk-4A мощностью 100 кт и W88/Mk-5 - 455 кт. Последняя - самая убойная в американском арсенале ядерного оружия. Стартовая масса БРПЛ Trident II D5 составляет 130 тыс. фунтов, скорость ракеты - 20 тыс. футов в секунду. Каждая ракета стоит $30 млн. По мнению американских специалистов, это оружие "холодной войны" разработки 1980-х годов, но с тех пор, подчеркивают эксперты в США, боевое снаряжение ракеты неоднократно модернизировалось, впрочем, как и само изделие.

Работа на основе W76-1 и позволила NNSA весьма в короткие сроки создать новую боевую часть в соответствии с требованиями последнего Обзора по ядерной политике. Вполне возможно, что ради быстроты конструкторы пошли по пути, о котором ранее писала "Газета.Ru".

Вместо того чтобы разрабатывать новый и уникальный боеприпас пониженной мощности, американские инженеры из боевой части W76-1 удалили термоядерное горючее (уран, литий и дейтерий). В результате остался только плутониевый триггер, а тротиловый эквивалент нового боевого блока снизился со ста до пяти-шести килотонн.

Это намного менее сложно, чем создание совершенно нового боевого блока, подчеркивали в свое время специалисты в США. Они полагают, что мощность перспективного боеприпаса W76-1 в тротиловом эквиваленте будет меньше, чем у атомных бомб, взорванных в японских городах Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

В Пентагоне в свое время подчеркивали, что подобный вариант не требует разработки новых ядерных боеприпасов, это не ведет к увеличению ядерного арсенала США, а, значит, по версии Вашингтона, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.

Соединенные Штаты предполагают в недалеком будущем оснастить боеприпасами пониженной мощности перспективный стратегический бомбардировщик В-21 "Рейдер". Вполне возможно, что он получит новую ядерную авиационную бомбу типа B61 Mod. 12, обладающую качествами высокоточного оружия. Эта же бомба может быть подвешена и на истребитель 5-го поколения типа F-35.

Академик Алексей Арбатов заявлял "Газете.Ru", что вся эта дискуссия по боеприпасам пониженной мощности в американском экспертном сообществе порождена Обзором ядерной политики 2018 года, в котором центральное место занимает тезис о превосходстве России в тактических ядерных вооружениях.

В противовес американцы уже развертывают ядерные боеприпасы пониженной мощности на баллистических ракетах подводных лодок, и планируют аналогичные действия с крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

"Это очень опасная идея, - убежден Арбатов. - Тем более что в настоящее время нет ясности в отношении российской позиции по этому вопросу. На мой взгляд, на самом высоком уровне должна быть прояснена наша позиция по поводу ведения ограниченной ядерной войны, о возможности победы в этом конфликте, о последствиях такой войны для всего мира".

По словам собеседника "Газеты.Ru", если с обеих сторон - США и России - приступать к увеличению арсеналов тактического ядерного оружия, то риск конфликта с применением оружия массового поражения возрастает в геометрической прогрессии.

Эффективность боевого применения ядерных боеприпасов пониженной мощности весьма спорна, считают американские эксперты. Сторонники нераспространения оружия массового поражения и значительное количество демократов в конгрессе США утверждают, что все ядерное оружие может быть только стратегическим и никогда - тактическим. При этом они отмечают, что даже ядерное оружие с пониженным уровнем мощности обладает невероятной разрушительной силой (приблизительно 60 000-80 000 человек были уничтожены атомной бомбой в Хиросиме).

Критики ядерных боевых частей пониженной мощности и Дональда Трампа считают, что

запуск баллистической ракеты морского базирования с подводной лодки с боевой частью нового типа может создать ситуацию, при которой гипотетический противник будет в неведении, какой именно вид боеголовки применяется в данном случае, и посчитает одиночный запуск с боеприпасом небольшой мощности за начало масштабной ракетно-ядерной войны.

А это неизбежно приведет к обмену массированными ракетно-ядерными ударами с использованием всех возможностей стратегических ядерных сил сторон.

В результате будущее этого оружия в США вызывает некоторые сомнения. Член палаты представителей США Адам Смит заявил о желании отменить финансирование для боевых частей типа W76-2. Однако, полагают эксперты в США, реализацию идеи Дональда Трампа об оснащении вооруженных сил США ядерными боеприпасами пониженной мощности уже не остановить.

Отдел "Армия"