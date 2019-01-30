Войти
30.01.2019
ИноСМИ

Delfi (Латвия): французы испытали оружие против российских танков "Армата"

791
0
-3
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Французская компания «Некстер» оснастила танк «Леклерк» 140-миллиметровой пушкой повышенной мощности. Интерес европейцев к разработке более мощных пушек продиктован созданием в России танка Т-14 на базе платформы «Армата». Модернизированные бронемашины должны составить конкуренцию новейшей российской разработке, говорится в статье.


Французский производитель вооружения и военной техники "Некстер" (Nexter) установил на танк "Леклерк" (Leclerc) 140-миллиметровую пушку повышенной мощности, пишет "Джэйн'с" (Jane's). Интерес европейцев к разработке более мощных пушек продиктован созданием в России танка Т-14 на базе платформы "Армата".

Цель тестов - собрать данные для франко-немецкого проекта по созданию нового основного боевого танка, который должен заменить "Леопард 2" (Leopard 2) и Leclerc. Последний в данном случае получил новую пушку только в рамках эксперимента и не будет массово вооружаться ею.

Ожидается, что орудие обеспечит увеличение огневой мощи на 70 процентов в сравнении со стандартными 120-миллиметровыми пушками, которыми оснащены танки армий стран НАТО, информирует Lenta.ru.

Интерес европейцев к разработке более мощных пушек продиктован созданием в России танка Т-14 на базе платформы "Армата", отмечает в своем блоге российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Судя по всему, появление в Европе новой 140-миллиметровой пушки вгонит последний гвоздь в гроб проекта "Армата", - пишет Хлопотов. По его мнению, российскому Минобороны придется вновь обратить внимание на проекты танков с пушками калибра 152 миллиметра.

Несмотря на распространенное на Западе мнение о превосходстве российского танкового парка в связи с созданием Т-14, в действительности этой техники в российских войсках очень мало. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что в 2018 году армии передадут всего девять машин по контракту на поставку 132 Т-14 и Т-15. Какую долю от этого количества составляют новейшие танки, неизвестно. Отказ от массовых закупок данной техники власти объясняют ее дороговизной.

В октябре прошлого года Великобритания продемонстрировала прототип нового танка Black Night ("Черная ночь") на основе созданного в 1994 году Challenger 2, который должен составить конкуренцию Т-14 "Армата". У новой машины будут улучшены характеристики, необходимые для ведения ночного боя, и будет установлен комплекс защиты, способный распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. В настоящее время на вооружении британских войск более 400 танков Challenger 2.

А по мнению американских экспертов, американские танки M1 Abrams располагают системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей возможности аналогов для Т-14 "Армата". Имеющаяся у США система BFT (Blue Force Tracking) позволяет отслеживать дислокации дружественных бронетехники и персонала на стационарных объектах, а также задействовать интерактивные возможности для прогнозирования ситуации на поле боя.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Латвия
Россия
США
Франция
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Компании
Nexter
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
NATO
Похожие новости
14.06.2018
"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
27.05.2015
Несмертельное оружие Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев