Российские ученые призвали обратить внимание на залежи редких металлов на Луне

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Луна богата торием и титаном, которые человечество может использовать, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"На Луне есть избыток редких металлов: титана, урана и тория", - сказал Л.Зеленый на 43-х академических "Королевских чтениях".

Он сообщил, что наличие тория говорит о наличии на Луне и других редкоземельных металлов.

"Конечно, надо исследовать технологиею добычи, экономику, но в тот момент, когда на Земле ресурсы редкоземельных металлов, а без них промышленность задыхается, будут исчерпаны или почти исчерпаны, нам, я думаю, придётся обратить внимание на Луну и, может быть, на некоторые металлические метеориты", - сказал академик.

Он считает также, что Луна интересна учёным и в качестве площадки для серии астрономических наблюдений, которые нельзя провести на Земле.

"На Луне нет атмосферы, поэтому там идеальный астроклимат. Особенно интересна Луна с точки зрения радиоастрономии", - отметил Л.Зеленый.

Он пояснил, что вблизи Земли большое количество радиопомех передатчиков и радаров затрудняет эту работу.

"Луна, особенно с обратной стороны, это идеальный оазис, там абсолютная электромагнитная тишина. Там хорошо проводить радиоастрономические наблюдения, особенно в низкочастотном диапазоне", - отметил учёный.