Катастрофа истребителя "Рафаль" может сорвать планы Dassault по закупке ВВС Египта новой партии самолетов этого типа

ЦАМТО, 29 января. Вчерашняя катастрофа истребителя "Рафаль" ВВС Египта, о которой сообщил ресурс "Военный осведомитель", может еще более осложнить и без того трудные переговоры по закупке Каиром 12 дополнительных истребителей этого типа.

Напомним, что в Каир с официальным визитом, который продлится 27-29 января, прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Среди прочего, Франция рассчитывает обсудить контракт на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль" ВВС Египта.

По информации французской газеты La Tribune, в состав французской делегации вошли лидеры оборонной промышленности и подписание соглашения потенциально возможно. Тем не менее, администрация президента ранее сообщила, что заключение контракта не планируется. Несмотря на это, можно не сомневаться, что поставка дополнительных самолетов вновь станет одним из основных вопросов, которые будет обсуждаться в ходе переговоров.

Продажа ВВС Египта 12 дополнительных истребителей обсуждается с ноября 2017 года, однако по различным причинам подписание контракта все время переносится. В числе проблемных вопросов называли условия кредитования продажи, а также запрет США на поставку в Египет КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portee), которые содержат компоненты американского производства.

Как сообщал ЦАМТО, 16 февраля 2015 года в Каире руководители французских компаний Dassault Aviation, DCNS и MBDA подписали ряд соглашений на поставку ВС Египта различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Половина данной суммы будет профинансирована за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль DM" и 8 одноместных "Рафаль EM". Стоимость продажи истребителей оценивается в 3,6 млрд. евро.

Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три – в январе 2016 года, первые три одноместных истребителя ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года (всего 8 машин в 2017 году), в 2018 году было передано 9 машин. Таким образом, Dassault осталось поставить Каиру один самолет.

Египет уже использовал истребители "Рафаль" в боевых условиях: 26-27 мая 2018 года они применялись в операции против боевиков "Исламского государства" в Ливии.

Напомним, что в 2015 году Египет также заказал в России 52 истребителя МиГ-29М2.