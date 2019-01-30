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30.01.2019
ЦАМТО

Египетские СМИ замалчивают катастрофу истребителя "Рафаль"

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Первый построенный для ВВС Египта истребитель Dassault Rafale DМ (серийный номер DM01, предположительно строился как Rafale B с серийным номером В352).
Источник изображения: www.defens-aero.com

ЦАМТО, 29 января. Власти Египта замалчивают произошедшую сегодня утром катастрофу истребителя "Рафаль" ВВС страны, что, очевидно, связано с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Каир.

По информации греческого ресурса Ptisidiastima.com, погибший пилот был одним из первых, прошедших подготовку пилотированию на "Рафалях", и поэтому считался наиболее опытным в египетских ВВС. Более подробная информация в настоящее время отсутствует.

Напомним, что с 27 по 29 января в Каире с официальным визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон. Среди прочего, Франция ведет обсуждение подписания контракта на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль" для ВВС Египта.

Безусловно, произошедшая сегодня катастрофа истребителя "Рафаль" ВВС Египта еще в большей степени осложнит переговоры по закупке Каиром 12 дополнительных истребителей этого типа, которые и так идут с большим трудом.

Продажа ВВС Египта 12 дополнительных истребителей обсуждается с ноября 2017 года, однако по различным причинам подписание контракта все время переносится. В числе проблемных вопросов называли условия кредитования продажи, а также запрет США на поставку в Египет КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portee), которые содержат компоненты американского производства.

Теперь к этому добавится ненадежная система катапультирования и, возможно, ряд других проблем, которые вскроются после проведения расследования инцидента. Также встанет вопрос, подходит ли вообще данный сложный самолет, требующий кропотливого обслуживания, для египетских ВВС.

Как уже сообщал ЦАМТО, 16 февраля 2015 года в Каире руководители французских компаний Dassault Aviation, DCNS и MBDA подписали ряд соглашений на поставку ВС Египта различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Половина данной суммы будет профинансирована за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль DM" и 8 одноместных "Рафаль EM". Стоимость продажи истребителей оценивается в 3,6 млрд. евро.

Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три – в январе 2016 года, первые три одноместных истребителя ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года (всего 8 машин в 2017 году), в 2018 году было передано 9 машин. Таким образом, Dassault осталось поставить Каиру один самолет.

Египет уже использовал истребители "Рафаль" в боевых условиях: 26-27 мая 2018 года они применялись в операции против боевиков "Исламского государства" в Ливии.

Напомним, что в 2015 году Египет также заказал в России 52 истребителя МиГ-29М2.

29.01.2019
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Египет
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Франция
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Rafale
SCALP
МиГ-29М
МиГ-29М2
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