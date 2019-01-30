Российский ядерный "Сармат" пересчитали в жизнях американцев

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" способна переносить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн, что может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США, пишет в еженедельнике "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", — заключает специалист.

Леонков добавляет, что "80 процентов населения Соединенных Штатов Америки живет в основном на Западном и Восточном побережье". По его мнению, "при глобальном конфликте с применением ядерного оружия обмен ударами с использованием МБР рано или поздно заканчивается", в связи с чем российские подводные беспилотники "Посейдон" могут сказать "последнее слово" в глобальной войне.

"В итоге на континентальной части США практически не останется мест, не пострадавших от последствий применения ядерного оружия. Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", — пишет эксперт.

Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, может достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.

В настоящее время ракета прошла бросковые испытания. Полноценные летные тесты оружия должны начаться в 2019 году. До 2025 года российские военные должны получить более 40 единиц "Сарматов". Ракеты заменят производившиеся в УССР комплексы Р-36М2 "Воевода".