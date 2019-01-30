Войти
30.01.2019
Lenta.ru

Российский ядерный "Сармат" пересчитали в жизнях американцев

613
0
+1
Запуск ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Источник изображения: РИА Новости

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" способна переносить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн, что может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США, пишет в еженедельнике "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", — заключает специалист.

Леонков добавляет, что "80 процентов населения Соединенных Штатов Америки живет в основном на Западном и Восточном побережье". По его мнению, "при глобальном конфликте с применением ядерного оружия обмен ударами с использованием МБР рано или поздно заканчивается", в связи с чем российские подводные беспилотники "Посейдон" могут сказать "последнее слово" в глобальной войне.

"В итоге на континентальной части США практически не останется мест, не пострадавших от последствий применения ядерного оружия. Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", — пишет эксперт.

Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, может достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.

В настоящее время ракета прошла бросковые испытания. Полноценные летные тесты оружия должны начаться в 2019 году. До 2025 года российские военные должны получить более 40 единиц "Сарматов". Ракеты заменят производившиеся в УССР комплексы Р-36М2 "Воевода".

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.01.2019
"Никто не выживет": чем Россия может уничтожить США
16.01.2019
Калибр ответного удара
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
25.01.2017
Траектория сдерживания
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев