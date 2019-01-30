С солянкой в голове

Оценка Минобороны мало отличается от тех, которые дают эксперты блогосфере

В газете "Военно-промышленный курьер" от 15 января 2019 года опубликована статья за подписью автора Максима Климова "Забытые подводные грабли. Наш флот под прицелом большой минной беды", которая стала еще одним примером крайне некомпетентного подхода к вопросам освещения на страницах издания темы противоминной и противолодочной составляющей Военно-морского флота России.

Для автора Максима Климова стало уже традиционным с легкостью писать на любые по своей сложности темы военной проблематики, не вникая в суть и совершенно не используя возможность получить ответы на вопросы в Министерстве обороны Российской Федерации и главном командовании ВМФ. Причем, что характерно для Климова в одном и том же материале присутствует сборная солянка из абсолютно различных тем, составленная из слухов и домыслов. Более того, как видно из характера материалов Климова, автор понимает свою некомпетентность, но усиливает эмоциональную составляющую статей за счет обычной "мистификации" и подтасовки информации.

В частности, пытаясь анализировать вопросы противоминного обеспечения Военно-морского флота, развития минно-тральных сил, Максим Климов без малейшего стеснения использует устаревшие данные, намеренно оставляя вне поля зрения официальную информацию военного ведомства о развитии противоминных и противолодочных сил ВМФ, которая регулярно предоставляется СМИ официальным порядком Минобороны России, а также руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

“Даже иностранным аналитикам известно, что противолодочное обеспечение действий ВМФ России в районах Мирового океана, в дальней и ближней морской зоне находится на высоте”

Автор не может не знать о том, что в ВМФ осуществляется масштабная программа обновления и переоснащения минно-тральных сил на новые корабли проекта 12700 типа "Александр Обухов". А ведь и Минобороны России, и главное командование ВМФ неоднократно информировали общественность и СМИ о том, что для флота осуществляется постройка свыше 30 кораблей этого проекта, оснащенных самыми современными противоминными комплексами. Например, 26 января состоится прием в состав очередного корабля противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов". В этом же году в состав флота будет принят следующий такой корабль "Владимир Емельянов".

К слову сказать, вооружение минно-тральных кораблей существующих проектов постоянно совершенствуется и обновляется. Об этом автор мог бы узнать, также обратившись в Минобороны России. Но, вероятнее всего, Максиму Климову надо спешить выполнять план публикаций, не заботясь об их сути и наполненности.

В этой же статье автор со свойственной ему легкостью вдруг переходит от темы минно-тральных сил ВМФ к вопросам противолодочной обороны, лишний раз подчеркивая свою некомпетентность. Не имея достаточного опыта военно-морской службы, автор готов анализировать любое направление развития и применения сил ВМФ – от одиночного корабля до действий группировок и флотов, что в результате дает нелепый результат.

Между тем даже иностранным аналитикам известно, что противолодочное обеспечение действий сил ВМФ России в районах Мирового океана, в дальней и ближней морской зоне находится на высоте. Это касается и дальних походов кораблей, а также операций и действий группировок ВМФ России в море.

Еще большее удивление вызывают высказывания автора о том, что силы ВМФ не отрабатывают учебно-боевые упражнения в Арктике. Вероятно, Максим Климов не утруждает себя обычным мониторингом новостной информации на эту тему.

Также для придания текстам своих публикаций правдоподобности Климов использует отрывочные и непроверенные сведения о различных системах корабельного вооружения, чем обнаруживает полное незнание большинства раскрываемых тем.

В данном случае это наша оценка деятельности Максима Климова. Но она мало отличается от оценок, которые дают этому автору различные эксперты в так называемой блогосфере.

Министерство обороны РФ, главное командование ВМФ не раз озвучивали свои предложения в адрес газеты "ВПК" о сотрудничестве по интересующей проблематике. Эти предложения остаются в силе и будут полезными для издания, которое имеет заслуженный авторитет.

Александр Волосатов, заместитель руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций