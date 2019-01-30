С солянкой в голове
Оценка Минобороны мало отличается от тех, которые дают эксперты блогосфере
В газете "Военно-промышленный курьер" от 15 января 2019 года опубликована статья за подписью автора Максима Климова "Забытые подводные грабли. Наш флот под прицелом большой минной беды", которая стала еще одним примером крайне некомпетентного подхода к вопросам освещения на страницах издания темы противоминной и противолодочной составляющей Военно-морского флота России.
Для автора Максима Климова стало уже традиционным с легкостью писать на любые по своей сложности темы военной проблематики, не вникая в суть и совершенно не используя возможность получить ответы на вопросы в Министерстве обороны Российской Федерации и главном командовании ВМФ. Причем, что характерно для Климова в одном и том же материале присутствует сборная солянка из абсолютно различных тем, составленная из слухов и домыслов. Более того, как видно из характера материалов Климова, автор понимает свою некомпетентность, но усиливает эмоциональную составляющую статей за счет обычной "мистификации" и подтасовки информации.
В частности, пытаясь анализировать вопросы противоминного обеспечения Военно-морского флота, развития минно-тральных сил, Максим Климов без малейшего стеснения использует устаревшие данные, намеренно оставляя вне поля зрения официальную информацию военного ведомства о развитии противоминных и противолодочных сил ВМФ, которая регулярно предоставляется СМИ официальным порядком Минобороны России, а также руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
“Даже иностранным аналитикам известно, что противолодочное обеспечение действий ВМФ России в районах Мирового океана, в дальней и ближней морской зоне находится на высоте”
Автор не может не знать о том, что в ВМФ осуществляется масштабная программа обновления и переоснащения минно-тральных сил на новые корабли проекта 12700 типа "Александр Обухов". А ведь и Минобороны России, и главное командование ВМФ неоднократно информировали общественность и СМИ о том, что для флота осуществляется постройка свыше 30 кораблей этого проекта, оснащенных самыми современными противоминными комплексами. Например, 26 января состоится прием в состав очередного корабля противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов". В этом же году в состав флота будет принят следующий такой корабль "Владимир Емельянов".
К слову сказать, вооружение минно-тральных кораблей существующих проектов постоянно совершенствуется и обновляется. Об этом автор мог бы узнать, также обратившись в Минобороны России. Но, вероятнее всего, Максиму Климову надо спешить выполнять план публикаций, не заботясь об их сути и наполненности.
В этой же статье автор со свойственной ему легкостью вдруг переходит от темы минно-тральных сил ВМФ к вопросам противолодочной обороны, лишний раз подчеркивая свою некомпетентность. Не имея достаточного опыта военно-морской службы, автор готов анализировать любое направление развития и применения сил ВМФ – от одиночного корабля до действий группировок и флотов, что в результате дает нелепый результат.
Между тем даже иностранным аналитикам известно, что противолодочное обеспечение действий сил ВМФ России в районах Мирового океана, в дальней и ближней морской зоне находится на высоте. Это касается и дальних походов кораблей, а также операций и действий группировок ВМФ России в море.
Еще большее удивление вызывают высказывания автора о том, что силы ВМФ не отрабатывают учебно-боевые упражнения в Арктике. Вероятно, Максим Климов не утруждает себя обычным мониторингом новостной информации на эту тему.
Также для придания текстам своих публикаций правдоподобности Климов использует отрывочные и непроверенные сведения о различных системах корабельного вооружения, чем обнаруживает полное незнание большинства раскрываемых тем.
В данном случае это наша оценка деятельности Максима Климова. Но она мало отличается от оценок, которые дают этому автору различные эксперты в так называемой блогосфере.
Министерство обороны РФ, главное командование ВМФ не раз озвучивали свои предложения в адрес газеты "ВПК" о сотрудничестве по интересующей проблематике. Эти предложения остаются в силе и будут полезными для издания, которое имеет заслуженный авторитет.
Александр Волосатов, заместитель руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций
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Репост - категорически приветствуется и крайне полезен :)
В ДИМК МО уже "волосы на себе рвут" что их
Пара комментов с сайта ВПК:
Браво г.Волосатов! Этим тупым и беграмотным опусом ВЫ ЛИЧНО расписались не только в своей абсолютной некомпетентности, но и просто нежелании думать. Видимо ВАМ думать "очень мешает" необычно высокий даже для центрального аппарата тарифный разряд ВАШЕЙ должности, вследствии которого ВЫ лично делаете это не головой а тем местом которое "на должности сидит". У меня в "стволе" ЖЕСТКАЯ статья с РАЗГРОМНЫМ анализом РЕАЛЬНЫХ "результатов" (в кавычках) "боевой подготовки" ВМФ за 2018г. - написанная по данным приведенным официальными лицами ВМФ и ВАШИМ, Волосатов департаментом. Как говорится - спасибо за ВАШУ глупость. Ответ ВАМ будет разгромным.
Еще один "пикантный момент" - длительное время, полковник (!!!) Волосатов "числился по денежной ведомости" ГЛАВНЫМ ЭКСПЕРТОМ пресс-службы МО РФ. Собственно каков "эксперт" на ДЕЛЕ ясно уже из его собственных строк ;) и того, что при полном игноре им фактов, он ссылается на "мнения" неких "иностранных аналитиков" и анонимных блогеров. Хороший вопрос - на "анонимных блогеров" у нас уже Минобороны ссылается официально (раньше оно их прямо и полностью отвергало ;) ) или это "личное мнение" "главного эксперта" Волосатова?Что же вызвало такое "бурление" в ДИМК и МО:
Несколько цитат с "оспариваемой" статьи:
Ввиду полного отсутствия в ВМФ РФ средств борьбы с современными донными минами при таком развороте событий использование Севастополя как порта и базы флота могло быть парализовано на длительное время. На единственном имевшемся в составе ВМФ РФ тральщике – искателе мин «Вице-адмирал Захарьин» противоминный комплекс с подводным аппаратом «Маевка» в то время, когда создавался цитируемый документ, был не в строю. Более того, несмотря на резкое обострение обстановки, «Маевка» на «Захарьине» была введена в строй только через два года после крымских событий.
Применение противником минного оружия в Сирии имело бы еще более тяжкие последствия. Подрыв наших БДК на входе в Тартус или Латакию мог, помимо катастрофических политических последствий, просто перекрыть эффективное снабжение нашей группировки по морю, а значит, сорвать всю операцию.
По информации сайта госзакупок, единственный до сих пор тральщик-искатель Черноморского флота небоеспособен (из-за гидроакустики), решение вопроса намечается в этом году. 15 декабря на боевую службу в Средиземное море (со страховкой в виде буксира) прошел морской тральщик «Иван Голубец», построенный в 1973-м и с тех времен не знавший ни одной модернизации. Собственно, это исчерпывающая характеристика ситуации с новейшим противоминным кораблем «Александр Обухов». Когда на боевую работу вместо него, принятого ВМФ два года назад, отправляют антиквариат, возникают очень серьезные вопросы.
На протяжении всего похода нашей авианосной группы в 2016 году в охранении «Кузнецова» не было ни одного корабля с современным противолодочным вооружением и маневрирование в районе боевых действий наших кораблей происходило фактически под прицелом действовавших там же иностранных субмарин.
Проблемы с подводным оружием имеют не технические, а сугубо организационные причины, в первую очередь связанные с действиями и бездействием конкретных должностных лиц
провести учения с применением новых торпед, например комплекса «Пакет», используемого с вертолетов. Технически задача была решаема за пару дней
ВМФ просто игнорирует реальные угрозы «из-под воды».
У нас вообще никогда не проводилось торпедных стрельб в Арктике, подо льдом с включенными системами самонаведения.
пока мы в Арктике фактически занимаемся «патрулированием с элементами фитнеса», противник отрабатывает там жесткую боевую подготовку, находясь в готовности к немедленному уничтожению наших подлодок с получением приказа.Ну и публикации по СУТИ и ДЕЛУ на сайте vpk.name
https://vpk.name/news/150526_myi_stoim_na_poroge_ocherednoi_cusimyi.html
https://vpk.name/news/170149_vopros_neboesposobnosti_vmf_rossii__protiv_sovremennoi_minnoi_ugrozyi_obyazan_byit_razreshen_v_kratchaishie_sroki.html
https://vpk.name/news/141427_morskoe_podvodnoe_oruzhie_rossii_segodnya_i_zavtra_sostoitsya_li_proryiv_iz_torpednogo_krizisa.html
https://vpk.name/news/141623_poluchit_li_flot_ihtiozavr.html
https://vpk.name/news/179655_rasstrel_v_more_i_bazah_noveishie_podvodnyie_lodki__vmf_rossii_vooruzhayut_ustarevshim__oruzhiem_i_sredstvami_samooboronyi.html