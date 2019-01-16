Забытые подводные грабли

Наш флот под прицелом большой минной беды

Хакерская группа Anonymous обнародовала выдержки из материалов финансируемого Великобританией проекта Integrity Initiative Института государственного правления, а также данные о его руководителе Кпристофере Доннелли. Среди опубликованных документов есть "Предложения по Крыму" 2014 года. В перечне мер – установка с парома донных мин в Севастопольской бухте, для достижения необходимого эффекта их не требуется много.

Конечно, это предложения частного лица, хотя и находящегося на содержании правительства ее величества. Возникает вопрос: если бы эти меры были приняты, какие они могли иметь последствия?

"Обуховым" по голове

Ввиду полного отсутствия в ВМФ РФ средств борьбы с современными донными минами при таком развороте событий использование Севастополя как порта и базы флота могло быть парализовано на длительное время. На единственном имевшемся в составе ВМФ РФ тральщике – искателе мин "Вице-адмирал Захарьин" противоминный комплекс с подводным аппаратом "Маевка" в то время, когда создавался цитируемый документ, был не в строю. Более того, несмотря на резкое обострение обстановки, "Маевка" на "Захарьине" была введена в строй только через два года после крымских событий.

“На протяжении всего похода нашей авианосной группы в охранении "Кузнецова" не было ни одного корабля с современным противолодочным вооружением”

Применение противником минного оружия в Сирии имело бы еще более тяжкие последствия. Подрыв наших БДК на входе в Тартус или Латакию мог, помимо катастрофических политических последствий, просто перекрыть эффективное снабжение нашей группировки по морю, а значит, сорвать всю операцию.

Кроме того, дойди обострение обстановки с Турцией в 2015 году до военного столкновения, мины противника стали бы для нас одной из самых больших проблем. В части морского подводного оружия это далеко не страна третьего мира, а один из ведущих игроков в области как эксплуатации передовых образцов, значительно превосходящих таковые у нас, так и самостоятельной разработки новых.

Также у нас оказался забыт опыт "террористической угрозы" подводного оружия – то, что мы уже проходили в Никарагуа в 1983 году, или "минный кризис" в Красном море в середине 80-х.

По информации сайта госзакупок, единственный до сих пор тральщик-искатель Черноморского флота небоеспособен (из-за гидроакустики), решение вопроса намечается в этом году. 15 декабря на боевую службу в Средиземное море (со страховкой в виде буксира) прошел морской тральщик "Иван Голубец", построенный в 1973-м и с тех времен не знавший ни одной модернизации. Собственно, это исчерпывающая характеристика ситуации с новейшим противоминным кораблем "Александр Обухов". Когда на боевую работу вместо него, принятого ВМФ два года назад, отправляют антиквариат, возникают очень серьезные вопросы.

И нет "Кузнецова"?

Ситуация с торпедным оружием тоже не внушает оптимизма. На протяжении всего похода нашей авианосной группы в 2016 году в охранении "Кузнецова" не было ни одного корабля с современным противолодочным вооружением и маневрирование в районе боевых действий наших кораблей происходило фактически под прицелом действовавших там же иностранных субмарин.

Более того, даже в условиях резкого обострения отношений с Турцией в конце 2015 года ВМФ не сделал ничего для реального противолодочного обеспечения своих сил у берегов Сирии – и это с учетом прямых заявлений Анкары, что наши корабли, включая крейсер "Москва", находятся на прицеле турецких подлодок.

Фото: nevskii-bastion.ru

Проблемы с подводным оружием имеют не технические, а сугубо организационные причины, в первую очередь связанные с действиями и бездействием конкретных должностных лиц. Мы вполне могли экстренно развернуть рубежную систему МГК-608М и провести учения с применением новых торпед, например комплекса "Пакет", используемого с вертолетов. Технически задача была решаема за пару дней. В качестве целей для практического применения оружия целесообразно было бы использовать наши подводные лодки проекта 6363, испытав заодно противоторпедную систему "Вист-2". При этом командование ВМС Турции убедилось бы в реальной возможности обнаружения своих подводных лодок и их уничтожения новыми торпедами ВМФ РФ в случае развязывания боевых действий.

Подледный фитнес

Создается ощущение, что ВМФ просто игнорирует реальные угрозы "из-под воды". Как заявил представитель промышленности, позиция военных: "У нас очень мощные тральные силы, которые позволят обеспечить защиту кораблей не только от существующих, но и от перспективных мин". Говорящие так люди живут в параллельной реальности. А вот фраза ответственного за тематику подводного оружия должностного лица: "Когда корабли на минах подрываться начнут, тогда мы меры предпринимать и будем!".

У нас вообще никогда не проводилось торпедных стрельб в Арктике, подо льдом с включенными системами самонаведения. При этом наши "партнеры" проводят там ежегодные противолодочные учения с групповым применением субмарин и отстрелом до двух десятков торпед на одну подлодку. И пока мы в Арктике фактически занимаемся "патрулированием с элементами фитнеса", противник отрабатывает там жесткую боевую подготовку, находясь в готовности к немедленному уничтожению наших подлодок с получением приказа.

Фраза высокопоставленного офицера ВМФ, много сделавшего для повышения реальной боеспособности флота, показывает, с какой горечью настоящие моряки воспринимают сложившуюся ситуацию: "Пока "Москва" не станет "Чхонаном", ничего у нас не изменится". Напомню, что "Чхонан" – корвет ВМС Южной Кореи, торпедированный сверхмалой подводной лодкой КНДР в 2010 году. А "Москва" – это крейсер. Наш.

Максим Климов

Опубликовано в газете Военно-промышленный курьер в выпуске № 1 (764) за 15 января 2019 года