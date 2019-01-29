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29.01.2019
Военное обозрение

В Японии разместят новый американский радар системы ПРО

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В целях укрепления системы обороны своей территории от межконтинентальных ракет противника США намерены к 2025 году установить в Японии новый мощный наземный радар, передает ТАСС.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Аналогичный радар в 2023 году Пентагон планирует разместить и на Гавайях, чтобы обеспечить более широкую зону прикрытия.

Сообщается, что данная РЛС будет способна зафиксировать пуск МБР, в том числе с мобильной установки и передать информацию об этом в оперативный центр для запуска противоракет с территории штатов Калифорния и Аляска. Радар будет отслеживать не только место старта МБР, но и траекторию ее полета.

В первую очередь американское командование хочет устранить угрозу атаки со стороны Северной Кореи. Пункт об установке радаров был ранее внесен в обновленную Стратегию развития систем ПРО.

Как пишут японские СМИ, столь мощная РЛС может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, поэтому планы Пентагона, скорее всего, столкнутся с серьезным сопротивлением местных властей. Негативную реакцию в муниципальных администрациях уже вызвали намерения Токио развернуть к 2023 году наземные комплексы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути.

Напомним, обновленная Стратегия развития ПРО США была представлена 17 января текущего года. В ней, в том числе указывается на перспективы выведения в космос элементов противоракетной обороны, которые, по мнению Пентагона, способны лишить противника возможности угрожать союзникам в Европе и в других регионах. В документе также уделяется большое внимание усовершенствованию нынешних возможностей ПРО для более эффективной защиты от потенциальных атак с применением крылатых ракет и гиперзвуковых боевых аппаратов.

28.01.2019
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