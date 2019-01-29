В США Ту-22М3 сочли бесполезным самолётом

Сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в действительности является самолетом Средней, а не большой дальности, пишет журнал The National Interest.

Источник изображения: Минобороны РФ

Автор материала отмечает, что российский бомбардировщик вмещает не более 50 тонн топлива, которое позволяет ему удаляться от базы на расстояние около 3 тыс. км (туда и обратно). Этот показатель значительно уступает возможностям американского B-1 Lancer, способного преодолевать без дозаправки 4,7 тыс. км в обе стороны.

Журнал также скептически отнесся к возможности дозаправки Ту-22М3 в воздухе. По словам обозревателя, ВВС США используют для этих целей более 500 воздушных танкеров, в России же их всего 18 (Ил-78).

Один длительный полет Ту-22М3 может потребовать использования всего танкерного флота Кремля,

говорится в статье.

Автор заключает, что ни Ту-22М3, ни его модернизированная версия (Ту-22М3М), "не могут и, вероятно, никогда не смогут надежно поразить цели где-нибудь в середине Атлантики".

Напомним, за последние 4 года с Ту-22М3 произошло четыре крупных аварии. В последней из них, произошедшей в январе, погибли 3 члена экипажа.

Вместе с тем, в конце прошлого года в Казани совершил первый полет модернизированный ракетоносец Ту-22М3М. По итогам испытаний самолета Минобороны примет решение о запуске программы обновления парка Ту-22М3. Ранее сообщалось, что военное ведомство планирует модернизировать 30 бомбардировщиков.