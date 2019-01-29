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29.01.2019
ЦАМТО

До конца 2019 года ВДВ подготовят более 2000 специалистов спецподразделений МО РФ использованию системы "Арбалет"

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Арбалет-2
Парашютная система специального назначения "Арбалет-2".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 28 января. . К концу 2019 года ВДВ подготовят более 2000 специалистов, применяющих парашютные системы специального назначения (ПССН) "Арбалет", для подразделений спецназа МО РФ, большая часть которых, будет выполнять дальнейшие задачи в интересах ВДВ.

Кроме того, около 200 специалистов будут подготовлены по программам высотной специальной парашютной подготовки для выполнения задач с высот до 8000 м.

Подготовка военнослужащих по специальностям проводится на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки дислоцированного в городе Рязань.

За период подготовки специалисты-парашютисты, используя парашютную систему "Арбалет", осуществят в общей сложности более 10000 прыжков с парашютом с высот до 4000, а "высотники" с высот до 8000 м.

В настоящее время для ускорения подготовки специалистов, применяющих ПССН, десантники используют новейший специальный учебно-тренировочный комплекс (УТК-ВДП) вместе с аэродинамическим тренажером.

Подготовка специалистов и инструкторов носит плановый характер и проходит по программам парашютной подготовки.

Совершение практических прыжков с задержкой раскрытия основного купола и высотных прыжков осуществляется с использованием парашютной системы "Арбалет".

Применяя тренажеры, специалист достигает необходимого уровня, совершая за период подготовки порядка 50 практических прыжков с парашютом с различных высот применяя ПССН. Ранее для достижения такого же результата десантнику необходимо было совершить более 200 прыжков с парашютом, а для "высотника" более 1000, что существенно увеличивало расходуемый ресурс авиации, парашютных систем и экипировки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

28.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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