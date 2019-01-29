Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты по учебной тревоге
Общеотраслевая информация, Авиация, Автомобилестроение, Сухопутная техника, Состояние и перспективы ОПК:
Танк Т-72Б3.
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Занятия проводились для оценки слаженности действий военнослужащих при приведении в различные степени готовности
ТАСС, 28 января. Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии задействованы в проверке боевой готовности. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.
"Занятия проводились с целью оценки слаженности действий военнослужащих при приведении в различные степени готовности. Всего в мероприятиях было задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Тигр", - сказали в пресс-службе округа.
Контроль действий подразделений осуществлялся при помощи беспилотников.
28.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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