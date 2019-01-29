Войти
29.01.2019
ТАСС

Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты по учебной тревоге

371
0
+2
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

Занятия проводились для оценки слаженности действий военнослужащих при приведении в различные степени готовности

ТАСС, 28 января. Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии задействованы в проверке боевой готовности. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Занятия проводились с целью оценки слаженности действий военнослужащих при приведении в различные степени готовности. Всего в мероприятиях было задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Тигр", - сказали в пресс-службе округа.

Контроль действий подразделений осуществлялся при помощи беспилотников.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.10.2018
На военной базе ЮВО в Абхазии началась итоговая годовая проверка
07.05.2018
Екатеринбург отпразднует 100-летие Приволжского и Уральского военных округов
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 12:34
  • 1
Завод в Новосибирске: 80 лет с именем Валерия Чкалова
  • 29.01 12:25
  • 51
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 29.01 12:21
  • 3
Штурман рассказал о моменте столкновения Су-34
  • 29.01 12:19
  • 1
Украинские ВВС провели учения над акваторией Азовского моря
  • 29.01 12:02
  • 3
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 29.01 11:59
  • 1
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 29.01 11:44
  • 1
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
  • 29.01 11:13
  • 26
Эксперт: реакция Германии на брифинг по ракете 9М729 – "образец дисциплины"
  • 29.01 11:08
  • 9
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 29.01 10:45
  • 10
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 29.01 10:18
  • 1
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 29.01 10:15
  • 1
ВДВ подготовят в 2019 году более 200 специалистов по высотным прыжкам
  • 29.01 10:04
  • 1
США разместят в Японии новый радар системы ПРО
  • 29.01 10:02
  • 1
Орбан: Венгрия не будет давить на Россию по указанию США
  • 29.01 09:50
  • 1
Украина – главная гибридная угроза для Беларуси