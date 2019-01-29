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29.01.2019
ТАСС

ВДВ подготовят в 2019 году более 200 специалистов по высотным прыжкам

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

В минобороны рассказали, что для этого используют новейший специальный учебно-тренировочный комплекс с аэродинамическими тренажерами

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) к концу 2019 года подготовят более 200 специалистов по прыжкам с высот до 8 тыс. метров с парашютными системами для спецподразделений "Арбалет". Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны России.

"Около 200 специалистов будут подготовлены по программам высотной специальной парашютной подготовки для выполнения задач с высот до 8 тыс. метров", - рассказали в российском военном ведомстве. К концу 2019 года ВДВ также подготовят более 2 тыс. специалистов, применяющих парашютные системы специального назначения (ПССН) "Арбалет" для подразделений спецназначения Минобороны РФ.

Большая часть специалистов в дальнейшем будет выполнять задачи в интересах ВДВ. Подготовка десантников по специальностям будет проходит на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки в Рязани.

"За период подготовки парашютисты, используя парашютную систему "Арбалет", осуществят в общей сложности более 10 тыс. прыжков с парашютом с высот до 4 тыс. метров, а "высотники" - с высот до 8 тыс. метров", - подчеркнули в Минобороны. Для ускорения подготовки используется новейший специальный учебно-тренировочный комплекс с аэродинамическими тренажерами.

Благодаря тренажерам специалист достигает необходимого уровня подготовки, совершая за период обучения порядка 50 практических прыжков с парашютом с различных высот применяя ПССН. Тренажеры значительно сокращают расходуемый ресурс авиации, парашютных систем и экипировки. Ранее для достижения такого же уровня подготовки десантнику необходимо было совершить более 200 прыжков с парашютом, а для "высотника" более тысячи.

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
29.01.2019 10:15
Все верно,разведку нужно тренировать как следует...
0
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