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25.01.2019
Вестник Мордовии

Танк, который мог стать очень опасным даже для Т-14 "Армата"

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Источник изображения: Фото: www.ointres.se

В начале 90-х мог начаться выпуск боевой машины, которая даже сейчас, спустя почти три десятка лет выглядит очень современной.

Речь идет о бронированном шведском 58-тонном монстре Stridsvagn-2000 (Strv-2000). Его особенностью было то, что двигатель в 1475 л.с. и трансмиссия должны были размещаться в передней части корпуса.

Танк планировалось вооружить мощной 140-мм пушкой, имеющей боекомплект в 38 снарядов. Заряжание было бы автоматизированным.

Кроме нее в распоряжении экипажа имелось также 40-мм орудие с запасом 180 выстрелов. Также должны были быть смонтированы 2 пулемета калибра 7,62 мм.

Броня могла обеспечить уровень защищенности не только от снарядов калибра 120-125 мм, но и от боеприпасов перспективных артиллерийских систем.

Экипаж - 3 человека.

Планировалось закупить 200-300 новых танков. Однако дороговизна проекта и его сложность плюс распад СССР и социалистического лагеря помешали Strv-2000 стать реальной машиной. Дело ограничилось исследованиями и созданием макетов.

Если бы шведы все-таки смогли бы "вытянуть" данную разработку, то на сегодняшний день у них на вооружении стояла бы боевая машина, которая смогла бы достойно конкурировать не только с новейшими танками, такими как Т-14 "Армата", но и наверняка бы имела большой успех на международных рынках вооружений.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Продукция
Армата
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