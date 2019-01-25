В 2018 году Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" поставила за рубеж вооружения на сумму $1,3 млрд - гендиректор

Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - По предварительным данным, по итогам 2018 года объем выручки предприятий АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в старом составе, без предприятий Концерна "Гранит-Электрон", составил 231 млрд рублей, что на 19 млрд больше показателя 2017 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"В 2018 году мы добились рекордных показателей по экспорту. Его объем порядка 1 млрд 300 млн долларов", - отметил он.

"Чистая прибыль КТРВ - около 25 млрд рублей, средняя зарплата по Корпорации - 55 тысяч рублей при численности работников КТРВ - 51 тысяча человек (без Концерна "Гранит-Электрон")", - отметил Б.Обносов.

"Выработка на одного человека превышает 4,5 млн рублей в год. Это - неплохой показатель. Для нашей страны, считаю, один из лучших", - отметил он.

По его словам, "кредитный портфель умеренный, он связан в основном с выполнением Госзаказа и Федеральных целевых программ, и снизился до 12 млрд рублей".

"В целом, финансово-экономическое состояние Корпорации как интегрированной структуры устойчивое и достаточно стабильное", - сказал Б.Обносов.

Он напомнил, что сейчас идет процесс включения в состав КТРВ еще семи предприятий.