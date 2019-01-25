Войти
25.01.2019
Интерфакс-АВН

В 2018 году Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" поставила за рубеж вооружения на сумму $1,3 млрд - гендиректор

179
0
0
Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2
Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.
Источник изображения: Саид Аминов и www.yaplakal.com

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - По предварительным данным, по итогам 2018 года объем выручки предприятий АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в старом составе, без предприятий Концерна "Гранит-Электрон", составил 231 млрд рублей, что на 19 млрд больше показателя 2017 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"В 2018 году мы добились рекордных показателей по экспорту. Его объем порядка 1 млрд 300 млн долларов", - отметил он.

"Чистая прибыль КТРВ - около 25 млрд рублей, средняя зарплата по Корпорации - 55 тысяч рублей при численности работников КТРВ - 51 тысяча человек (без Концерна "Гранит-Электрон")", - отметил Б.Обносов.

"Выработка на одного человека превышает 4,5 млн рублей в год. Это - неплохой показатель. Для нашей страны, считаю, один из лучших", - отметил он.

По его словам, "кредитный портфель умеренный, он связан в основном с выполнением Госзаказа и Федеральных целевых программ, и снизился до 12 млрд рублей".

"В целом, финансово-экономическое состояние Корпорации как интегрированной структуры устойчивое и достаточно стабильное", - сказал Б.Обносов.

Он напомнил, что сейчас идет процесс включения в состав КТРВ еще семи предприятий.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Компании
Гранит-Электрон
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
31.10.2018
"Не может быть на десять самолетов заказано десять ракет"
16.04.2018
"По объемам выручки на человека мы достигли параметров ведущих мировых компаний"
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
19.01.2009
Противокризисная оборона
26.12.2007
Названы лауреаты Национальной премии "Золотая идея" за 2006 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ