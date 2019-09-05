Борис Обносов о деятельности АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

29 августа 2019 года в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 состоялся брифинг генерального директора АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова, на котором в ходе своего выступления и ответов на вопросы журналистов он сообщил следующую информацию.

Генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов (с) КТРВ

Общая ситуация в КТРВ

В 2018 году совокупная выручка предприятий Корпорации достигла примерно 230 млрд. рублей, чистая прибыль составила 28 млрд рублей. Ежегодный рост объема выручки КТРВ стабильно в течение многих лет составляет 10-15% в год. В общем объеме выручки в 2017 году экспорт составил 600 млн долл., в 2018 году - 1300 млн долл. Таким образом, в прошлом году доля экспорта достигла 38% от всего объема выручки против в среднем 30% в предыдущие годы. Но вообще экспорт в отличие от долгосрочных контрактов по ГОЗ подвержен сильным годовым колебаниям. Численность персонала предприятий КТРВ составляет сегодня примерно 55 тыс. человек. Средняя зарплата по Корпорации составляет 54 тыс. рублей. Самое тяжелое положение на предприятиях саратовского "куста", где средняя заработная плата всего 14 тыс. рублей.

Кредитный портфель Корпорации - в районе 14 млрд рублей. Но по отдельным предприятиям ситуация может быть и значительно хуже. При этом нередко предприятия-"финалисты", которые находятся в лучшем положении, дают льготные займы субъектам, которые испытывают трудности. В сложном финансовом положении находятся некоторые предприятия только что вошедшего в состав КТРВ Концерна "Гранит-Электрон", но там разработана антикризисная программа и ситуация будет исправлена.

Главное организационное изменение за прошедшие два года - это интеграция в состав КТРВ предприятий Концерна "Гранит-Электрон". Холдинг относительно небольшой, но важный для КТРВ, поскольку потребителем около 60% его продукции является АО "ВПК "НПО машиностроения". В связи с тем, что финансовое положение некоторых критически важных предприятий "Гранит-Электрона" неважное, существовала опасность потери ключевых звеньев технологической цепочки. Этого нельзя допустить с учетом стратегической важности проектов, реализуемых ВПК "НПО машиностроения".

Тенденции развития тактического ракетного вооружения

Отвечая на вопрос о тенденциях развития тактического ракетного вооружения, Борис Обносов сказал, что в самом общем виде - это увеличение дальности, повышение точности, помехозащищенности и улучшение критерия "стоимость-эффективность". Касаясь последнего критерия, Обносов заметил, что сегодня ракетное оружие - это очень дорогое вооружение. Но все равно стоимость ракетных средств поражения остается в разы и на порядки ниже стоимости объектов поражения. Например, ПКР Х-35УЭ стоит несколько десятков миллионов рублей и весит 600 кг. И эта ракета с вероятностью 0,7-0,8 поражает корабли водоизмещением до 5000 тонн стоимостью в сотни миллионов и до миллиарда долларов и более. Причем свыше 70-80% надводного флота составляют как раз корабли этого водоизмещения.

Вторая тенденция - это миниатюризация авиационных средств поражения (АСП), снижение их веса и габаритов. Это требование предъявляется не только в связи с необходимостью размещать вооружение во внутренних отсеках самолетов, но также в связи с развитием БЛА. Снижение веса и габаритов АСП позволяет в разы увеличить боекомплект. Но определенное отставание по сравнению с конкурентами по массам и габаритам сохраняется, это отставание возникло в 1990-е гг. На сегодня основная причина этого - несовершенство элементной базы. Но работы по миниатюризации АСП ведутся. Уже созданы боеприпасы класса "воздух-поверхность" массой 250 кг, идет работа над стокилограммовой КАБ, возможно, будет разработана пятидесятикилограммовая КАБ. КТРВ полностью завершила испытания изделий типа КАБ-1500 и КАБ-500, оба изделия находятся в серийном производстве и поставляются в строевые части.

Имеется значительный прогресс в дальности применения КАБ. Если раньше с трудом достигалась дальность 20 км, то теперь КАБ-1500 имеет дальность 50 км, КАБ-500 - 40 км. То есть такая дальность позволяет использовать эти АСП без захода носителя в зону действия ПВО. Увеличивается дальность действия ракет "воздух-воздух". Сегодня дальность пуска ракет малой дальности соответствует дальности ракет средней дальности в прошлом, а ракеты средней дальности достигли показателей ракет большой дальности. А РВВ-БД имеет сегодня максимальную дальность пуска 200 км.

Еще одна тенденция - универсальность по носителям. Например, предшественница авиационной ракеты Х-35УЭ - ракета корабельного комплекса "Уран", которая используется и в составе наземного комплекса "Бал". Х-35УЭ также находится на финальном этапе испытаний для береговых и корабельных комплексов, при этом ее дальность выросла в два раза со 130 до 260 км.

Важнейшая задача - диверсификация производства

Приоритетной задачей КТРВ является выполнение планов по развитию производства гражданской продукции и продукции двойного назначения.

В целом по ОПК к 2025 году надо иметь 30% продаж продукции гражданского и двойного назначения, к 2030 году - 50%. Для КТРВ - задача архисложная. ОАК, ОСК могут такие индикаторы достигнуть, но ракетчикам очень трудно. Диверсификация дается очень большим, усердным и тяжелым трудом. На каждом предприятии созданы подразделения, которые занимаются развитием этого направления. В отличие от 1990-х годов, когда рынок был пуст - можно было выпускать хоть телевизоры, хоть пылесосы, сейчас рынок насыщен любыми товарами, и войти в любой сегмент очень трудно и дорого.

Но некоторые успехи имеются уже сегодня. В качестве примера Борис Обносов привел продукцию "Таганрогского литейного завода". На средства Корпорации был создан завод по производству высокопрочного серого чугуна. На МАКС представлены образцы анкеров, которые используются на железной дороге. Чтобы выйти на этот рынок, нужно помимо организации производства пройти сертификацию и доказать, что этот узел может применяться на "гражданке", потому что это высокоответственный узел железной дороги. На сегодня "Таганрогский литейный завод" обеспечивает занятость 250 рабочих, выручку в 900 млн руб. и чистую прибыль в районе 40 млн руб. В проект инвестированы очень значительные средства.

Другие примеры:

- Медицинская продукция. Например, вместо титановых суставов сделали углерод-углеродные суставы, которые находятся на этапе сертификации. Титановые суставы имеют срок жизни от трех до шести лет и плохо приживаются. А углерод-углерод легко вживается в тело и имеет неограниченный срок использования.

- Реверсивный блок двигателя ПД-14.

- Парашютный тренажер - первый в мире, заменяющий вышку, которая ничего, кроме психологической подготовки не даёт. Технике парашютирования вышка не учит. Тренажер позволяет тренировать все фазы прыжка от покидания до приземления.

- Композитные железнодорожные платформы.

Одно из перспективных направлений работы - организация послепродажного обслуживания АСП, поставленных Минобороны России и инозаказчикам. Ранее поддержанием АСП занимались инженерные службы Минобороны. Сейчас многие вещи переложены на плечи промышленности. Сейчас происходит переход на систему контрактации всего жизненного цикла.

В Сирии получен огромный опыт, потому что никакой полигон и никакое моделирование не даст полной картины, тем более для нового ТВД. Практика всегда сильнее теории. Полученные уроки поняли, недостатки поправлены. Все сценарии предугадать невозможно.