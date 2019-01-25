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25.01.2019
Интерфакс-АВН

Выход на гиперзвуковую скорость в 6 Махов в атмосфере становится реальностью - гендиректор КТРВ Обносов

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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник изображения: rg.ru

Королев (Московская область). 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Проводившаяся с начала 2000-х годов работа по гиперзвуку привела в настоящий момент к накоплению теоретических и практических знаний, позволяющих выполнять гиперзвуковой полет в атмосфере, сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Сейчас полет со скоростью 6 Махов в атмосфере (моторный гиперзвук - ИФ), аэробаллистический полет с большим числом Махов (безмоторный гиперзвук - ИФ) - они сегодня уже не фантастика, а нечто близкое к реальности", - сказал он.

"Очень серьезные подвижки сделаны во всех областях. И при обсуждении этой тематики я всегда подчеркиваю, что она - очень комплексная. Ее решение требует системного, очень широкого подхода по всем направлениям", - уверен Б.Обносов.

26 декабря 2018 года было объявлено об успешных испытаниях гиперзвукового боевого оснащения "Авангард" разработки и производства реутовского "НПО машиностроения" (входит в КТРВ). Зачетный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенной "Авангардом", был выполнен из позиционного района Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Как сообщалось, в 2019 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, на вооружении которого будут комплексы "Авангард".

24.01.2019
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