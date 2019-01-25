Концерн "Калашников" поставит первую партию АК-12 за рубеж

Концерн "Калашников" заключил первый экспортный контракт на поставку партии автоматов АК-12 в Армению, сообщил гендиректор компании Владимир Дмитриев в интервью РИА Новости.

По словам Дмитриева, Армения стала первой страной, которая закупает АК-12. Контракт уже подписан, правда, пока на небольшую партию – на 50 единиц.

Они посмотрят, опробуют его в деле и, надеемся, продолжат закупать,

пояснил он, добавив, что в настоящее время компания также ведет переговоры о поставках новых автоматов со всеми силовыми структурами РФ, однако говорить массовом переходе на это оружие пока рано.

Думаю, постепенно мы начнем вооружать ими Росгвардию, ФСБ и других силовиков,

отметил гендиректор.

Дмитриев также сообщил о завершении заводских испытаний автомата АК-308, рассчитанного под натовский патрон.

На очереди предварительные испытания. Если всё пойдет нормально, то изделие может быть запущено в серию уже в этом году, рассказал он.

Сам автомат создан на базе АК-103 с элементами АК-12. Он может быть востребован в России и в качестве гражданского оружия, так как выполнен под патрон 7,62х51 мм, который также является одним из основных охотничьих калибров.

Кроме того, по словам Дмитриева, "Калашников" ведет переговоры о создании российско-индийского совместного предприятия, где будут производиться автоматы "двухсотой серии".

Он пояснил, что сегодня индийцы изготавливают АК "сотой серии", производство которых они наладили самостоятельно. Российских специалистов они приглашают в первую очередь для того, чтобы повысить качество изделий. До конца текущего месяца должны быть сформулированы основные параметры совместного предприятия.

Гендиректор добавил, что российская сторона предлагает индийским партнерам производить более продвинутый продукт, которым, скорее всего, станет Ак-203.

Не исключается также возможность продажи АК, изготовленных в Индии, третьим странам.