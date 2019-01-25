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25.01.2019
Военное обозрение

США: Минобороны РФ фальсифицировало данные по ракете 9М729

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Пуск ракеты 9М729
Пуск ракеты 9М729, которую США считают нарушающей договор РСМД.
Источник изображения: Минобороны РФ

В Вашингтоне уверены, что Москва проводила испытания ракеты 9М729 на расстояние свыше 500 км, а данные, приведенные российскими военными на брифинге для военных атташе, являются "фальсифицированными". Об этом заявила официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан, передает ТАСС.

Согласно заявлению посольства США в РФ, брифинг "полностью контролировался" российскими военными, поэтому российская сторона позволила себе "изменить тактико-технические характеристики ракеты 9М729" таким образом, чтобы она соответствовала положениям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В США убеждены, что данным брифингом Россия пыталась "скрыть свои нарушения договора и создать видимость прозрачности".

Все союзники США по НАТО согласны с тем, что 9М729 не соответствует договору и что Россия существенно нарушает свои обязательства

- заявила Калан.

Представитель американского посольства подчеркнула, что на сегодняшний день у России нет доказательств того, что она испытала свою ракету на расстояние, не превышающее 500 км.

Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД

- заявила она, добавив, что США ранее выдвинули свои требования к России, которые "способны спасти ДРСМД.

По словам Калан, только полное и подтвержденное уничтожение всех ракет 9М729 и пусковых установок к ним, докажет стремление России к выполнению положений договора.

Ранее сообщалось, чтто Минобороны провело брифинг для иностранных военных атташе и СМИ, на котором продемонстрировали новую ракету ОТРК "Искандер-М" 9М729 и пусковую установку для нее. Представители США, Британии, Франции. Германии, НАТО и ЕС, приглашение на брифинг проигнорировали.

24.01.2019
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Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
9М729
Искандер
Компании
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Евросоюз
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