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25.01.2019
Военное обозрение

Реакция зарубежных СМИ на кадры с российским "Охотником"

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В зарубежной прессе развернулось обсуждение темы о "засвеченном" в России новейшем ударном беспилотнике "Охотник". Накануне "Военное обозрение" поделилось с читателями информацией о том, что "Охотник", выполненный по схеме "летающее крыло" со взлётной массой около 20 тонн (по другим данным - 22,1 т), впервые попал в кадр.

Источник изображения: @fighter_bomber

Отреагировали на появление фото российского ударного беспилотника не только в России, но и за её пределами. Так, в китайской военно-тематической прессе опубликованы материалы, в которых говорится, что российские инженеры-конструкторы представили "будущее авиации" - уход от пилотируемых летательных аппаратов в пользу задействования беспилотников с широким спектром возможностей. И, несмотря на то, что официальных данных от российских производителей о точных характеристиках БПЛА "Охотник" нет, в Китае размышляют над тем, что Россия вступает в эпоху создания таких стелс-машин, которые сразу же отодвигают назад эпоху создания самолётов пятого поколения.

Фотосопоставление

Источник изображения: @fighter_bomber

В США пишут о том, что Россия "в любом случае отстанет в производстве серийных БПЛА нового поколения" от производства американских Boeing F-X.

Американцы ранее поставили перед собой задачу по постановке на вооружение серийных Boeing F-X к 2030 году. Никаких подробностей о том, как продвигается реализация этой программы, пока нет, зато заявлено, что F-X должен в итоге заменить самолёты 5-го поколения F-22 в ВВС США. При этом уточняется, что Boeing F-X – это своеобразный гибрид, который будет выпускаться в нескольких вариантах – пилотируемом и беспилотном.

Российский "Охотник" заявлен именно как беспилотник. По некоторым данным, площадь "центрального горизонтального сечения" российского ударного БПЛА составляет около 97 кв.м, расстояние между передней и задними стойками шасси – около 6,1 м. Внутренние отсеки позволяют нести боеприпасы шести различных видов, включая авиабомбы осколочно-фугасного типа.

24.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
Охотник-У
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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