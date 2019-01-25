Новый железный занавес: российская система ПВО бросает вызов американской авиации (The Wall Street Journal, США)

Зенитно-ракетная система С-400 не применялась в реальном бою, но ее все более широкое внедрение угрожает господству США в воздухе и требует переосмысления их военной стратегии, указывает московский корреспондент «Уолл-стрит джорнэл». Период абсолютного господства США в воздухе закончился, признают эксперты, но это совсем не устраивает американских политиков.

Авиабаза Хмеймим, Сирия - К северу от Сирии, вдоль границ Восточной Европы, огибая в восточном направлении Северный полярный круг, Россия создала кольцо противовоздушной обороны, которое угрожает доминированию военных США, заставляя Вашингтон переосмыслить позиционирование себя как бесспорного лидера среди авиационных держав мира.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400, по потенциалу представляющий собой мощнейший противовоздушный щит, меняет расчеты США и их союзников в возможных горячих точках, начиная с Сирии, где он был развернут.

Радар, используемый на С-400, который, как утверждает Россия, может обнаруживать самолеты-невидимки последнего поколения, создает зонтик над территорией западной Сирии, которая простирается вдоль Средиземного моря от Турции до Израиля.

Несмотря на то, что эти ЗРК еще не были испытаны в реальном бою, их система радиолокационного мониторинга уже отгоняет самолеты возглавляемой США коалиции в Сирии, "как только пилоты видят на своих электронных индикаторах, что за ними следят", заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны России генерал-лейтенант Виктор Гумённый.

Тактика гибридной войны России против Запада, включая вмешательство в выборы и кампании по дезинформации в интернете, привлекает большую часть внимания законодателей и правительства США. При этом распространение системы С-400 показывает, что Россия также вкладывает значительные средства и в традиционные вооружения.

"Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился", - сказал Элбридж Колби (Elbridge Colby), директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security), военной аналитической организации, не имеющей отношение ни к одной из партий.

То, что батареи С-400 в Сирии заставили внести коррективы в воздушные операции коалиции, Пентагон признал, утверждая при этом, что в целом США по-прежнему сохраняют свободу действий в воздухе. "Мы можем продолжать проводить операции там, где нам нужно", - сказал представитель Минобороны США.

В конце 2017 года Белый дом пересмотрел Стратегию национальной безопасности, принимая во внимание новые вызовы. Россия "использует военные возможности, предназначенные для того, чтобы оставить Америку без доступа [в зону конфликта] в период кризиса и лишить нас способности действовать свободно", говорится в докладе. "Они стараются нейтрализовать наши геополитические преимущества".

Межпартийная комиссия, созданная Конгрессом для оценки оборонной стратегии президента Трампа, вновь озвучила эти опасения в документе, опубликованном в ноябре. Комиссия пришла к выводу, что Россия "добивается региональной гегемонии и ищет средства для глобального проецирования своей власти".

Комиссия заявила, что действия России "снижают военные преимущества США и угрожают жизненно важным интересам Соединенных Штатов".

Кремль давно выступает против того, что он называет мировым порядком под руководством США. Своей все более агрессивной внешней политикой Россия стремится закрепиться в мире, который будет разделен на сферы влияния, контролируемые Москвой, Вашингтоном и Пекином.

Москва не горит желанием противостоять США в лоб: ее военный бюджет примерно в десять раз меньше, чем у Пентагона. Несмотря на вмешательство России в Сирии и вторжение в Крым, ее военно-воздушные и военно-морские возможности значительно уступают тому, что имеется в распоряжении вооруженных сил США и Китая.

Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии. Источник: © Министерство обороны РФ

Россия развернула в Сирии ЗРК С-400

В Сирии, по официальным данным, в авиакатастрофах погибло больше российских военнослужащих, чем под огнем противника. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит капитальный ремонт. В октябре на него упал кран, причинив кораблю серьезный, возможно, непоправимый ущерб.

Управляемые ракеты комплекса С-400 предназначены для того, чтобы дать президенту России Владимиру Путину смертоносное оружие против военного вмешательства Запада в случае возникновения кризиса на европейских границах России, Ближнем Востоке или в Северной Корее.

Присутствие С-400 в Сирии стало эффективным инструментом стимулирования его продаж, формируя интерес как у врагов США, так и у союзников. Закупки этих систем Китаем и Индией, а также перспектива сделок с Турцией и Саудовской Аравией вызвали тревогу в Вашингтоне и НАТО.

По мере того, как Россия выполняет условия контрактов, расширение зоны действия С-400 создает барьеры, которые угрожают неизменному на протяжении десятилетий безоговорочному превосходству США в воздухе на Ближнем Востоке, в Арктике и некоторых частях Азии. Продавая С-400 в другие страны, Россия распространяет среди них возможности сдерживания вооруженных сил США.

"Россия не ищет получения военного превосходства, но она покончила с превосходством Запада и США, - сказал советник Путина по внешней политике Сергей Караганов. - Теперь Запад больше не может применять силу без разбора".

В Пентагоне заявили, что российские шаги пока не изменили позиции Америки в мире.

"В военном отношении США по-прежнему превосходят всех в мире, продолжая укреплять связи с союзниками и партнерами по НАТО ради сохранения нашего стратегического преимущества, - заявил представитель Пентагона Эрик Пахон (Eric Pahon). - США и их союзники имеют в своем распоряжении немало возможностей для того, чтобы баланс сил оставался в нашу пользу".

Рост России

После распада Советского Союза в 1991 году США примерили на себя роль неоспоримой мировой сверхдержавы.

После терактов 11 сентября США использовали свое превосходство в воздухе против иностранных правительств, которые были признаны угрозой. В перекрестье прицела оказались Афганистан, Ирак, а затем и Ливия.

В 2010 году Путин анонсировал план модернизации российских вооруженных сил, заявив, что за десять лет его страна потратит сумму, эквивалентную 650 миллиардам долларов. План предусматривал замену и модернизацию устаревших советских противовоздушных и противокорабельных средств обороны.

Забота России об обороне имеет причины в ее истории, охватывающей прошлые вторжения армий Наполеона Бонапарта в войну 1812 года и нацистских войск во время Второй мировой.

"Российская военная машина совсем не похожа на экспедиционные силы, как у Соединенных Штатов, - сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), научный сотрудник некоммерческой исследовательской группы Си-эн-эй (CNA) в Арлингтоне, штат Виргиния. - Она не должна быть отражением таких вооруженных сил, как у Соединенных Штатов, она должна им противостоять".

Покупатели С-400 могут попасть под санкции США в соответствии с законом 2017 года, который предусматривает наказание для союзников, ведущих дела с российским военно-промышленным комплексом.

Китай получил партию С-400 в прошлом году, и в сентябре попал под санкции его Департамент разработки оборудования, который курировал закупку.

В октябре Индия одобрила соглашение о закупке систем противовоздушной обороны С-400 более чем на пять миллиардов долларов. Она надеется избежать санкций, заявив, что, будучи партнером США в сфере безопасности, может уравновесить растущую мощь Китая. Из-за вероятного давления со стороны США пока неясно, будет ли закрыто соглашение России с Саудовской Аравией.

Пентагон выступил против запланированной Турцией покупки комплексов С-400, заявив, что это даст России слишком детальное представление об операциях НАТО. Зенитно-ракетные системы обычно получают данные со спутников и самолетов дальнего обнаружения. Представители США заявили, что развертывание систем С-400 на турецких базах позволит России понять, как боевые самолеты F-35 уклоняются от радаров.

Сделка по С-400 может поставить под угрозу поставки в Турцию истребителей F-35, заявили американские чиновники.

Турецкие должностные лица заявили, что им нужна противовоздушная система для прикрытия южной границы с Сирией. После того, как сирийские вооруженные силы сбили турецкий истребитель, убив двух человек, Вашингтон в 2013 году развернул на юге Турции комплексы "Пэтриот" (Patriot). Системы были выведены в 2015 году, когда США увидели, что угроза со стороны Сирии ослабевает.

После этого США предложили Турции купить свои системы ПВО "Пэтриот". На прошлой неделе американская делегация прилетала в Анкару, чтобы уточнить детали. Тем не менее в Турции говорят, что не намерены отказываться от покупки С-400.

Ракета к ракете

На бумаге С-400 превосходит "Патриот". Его радиолокационная система способна на расстоянии до 250 миль отслеживать до 300 потенциальных целей - ракет или самолетов, летящих со скоростью, близкой к трем милям в секунду.

"Пэтриот" может одновременно видеть до 100 потенциальных целей и поразить летательный аппарат, движущийся с максимальной скоростью чуть менее мили в секунду.

Базовый расчет С-400 состоит из четырех пусковых установок на колесной тяге. Чтобы перевести в вертикальное положение 33-футовые трубы с ракетами, запустить радар и зафиксировать цели, требуется около восьми минут.

Основная часть российских С-400 развернута вдоль западной границы страны. Дивизионы С-400 также защищают черноморский полуостров Крым, который Москва отобрала у Украины в 2014 году.

Несколько дивизионов расположены в четырех арктических районах России. По мере того как из-за глобального потепления полярные льды отступают, как Вашингтон, так и Москва ищут на Крайнем Севере новую территорию для арктических плаваний, которая потенциально способна связать Азию и Европу, а также стать местом поиска месторождений энергоносителей.

Дальше на Восток С-400 развернуты для прикрытия северной оконечности Курильских островов - территории, захваченной (так в тексте - прим. ред.) Советским Союзом в конце Второй мировой войны. На четыре острова в южной части архипелага в настоящее время претендует Япония.

Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму. Источник: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

[d]Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму [/d]

По данным Минобороны, в России по всей стране насчитывается более 300 комплексов ПВО. Точное их количество и места дислокации засекречены.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности времен Холодной войны, заявляя, что российская ракета 9M729 имеет дальность полета, запрещенную соглашением. Россия утверждает, что ракета его не нарушает.

Чтобы препятствовать проникновению вражеских войск сквозь свои морские и сухопутные границы, Россия развернула и другие средства защиты. Противокорабельные ракеты укрепляют оборону Курильских островов, а в российском эксклаве Калининграде, расположенном между Литвой и Польшей, находятся баллистические ракеты малой дальности "Искандер".

Несмотря на экономический спад последних нескольких лет, спровоцированный снижением цен на нефть и западными санкциями, Кремль в ноябре выделил на исследования, разработку и производство оружия в течение следующего десятилетия еще 19 триллионов рублей или более 300 миллиардов долларов.

Глядя в будущее, российский производитель вооружений "Алмаз-Антей", создающий системы противовоздушной обороны, разрабатывает более совершенную модель С-500, предназначенную для противодействия гиперзвуковым летательным аппаратам и межконтинентальным баллистическим ракетам нового поколения.

Для серийного выпуска С-500, производство которого планируется начать в 2020 году, компания выбрала два предприятия.

В подготовке материала принимали участие Нэнси Юссеф (Nancy A. Youssef) и Дэвид Готье-Вилларс (David Gauthier-Villars).

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Томас Гроув (Thomas Grove)