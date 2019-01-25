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25.01.2019
ЦАМТО

На вооружение инженерных войск ВВО поступило более десятка различных видов новой техники

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БМР-3МА "Вепрь"
Бронированная машина разминирования БМР-3МА "Вепрь".
Источник изображения: http://bastion-opk.ru/

ЦАМТО, 24 января. На вооружение инженерных войск Восточного военного округа за минувший год поступило более десятка различных видов новой специальной техники и оборудования.

В частности, инженерно-саперные подразделения ВВО пополнились роботизированным комплексом "Уран-6", бронированной машиной разминирования БМР-3МА, инженерной машиной разграждения ИМР-3М.

Для подразделений штурма и разграждения поступили новые усиленные защитные костюмы ОВР-3Ш, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", автомобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

Кроме того, инженерные части округа пополнили новые фронтальные погрузчики, водолазные костюмы СВИ и СЛВИ-15, инженерно-десантные катера, моторные лодки "Ротан". Среди новинок: современный войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1, ремонтные мастерские, сообщает пресс-служба ВВО.

24.01.2019
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Продукция
БМР-3М Вепрь
ИМР-3М
МИКР
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