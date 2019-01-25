На вооружение инженерных войск ВВО поступило более десятка различных видов новой техники

ЦАМТО, 24 января. На вооружение инженерных войск Восточного военного округа за минувший год поступило более десятка различных видов новой специальной техники и оборудования.

В частности, инженерно-саперные подразделения ВВО пополнились роботизированным комплексом "Уран-6", бронированной машиной разминирования БМР-3МА, инженерной машиной разграждения ИМР-3М.

Для подразделений штурма и разграждения поступили новые усиленные защитные костюмы ОВР-3Ш, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", автомобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

Кроме того, инженерные части округа пополнили новые фронтальные погрузчики, водолазные костюмы СВИ и СЛВИ-15, инженерно-десантные катера, моторные лодки "Ротан". Среди новинок: современный войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1, ремонтные мастерские, сообщает пресс-служба ВВО.