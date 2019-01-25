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25.01.2019
ЦАМТО

Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12

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Автомат АК-12.
Автомат АК-12.
Источник изображения: kalashnikov.media

ЦАМТО, 24 января. Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12, первая партия насчитывает около 50 ед., заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Пока могу сказать, что Армения будет первой страной, кроме России, которая закупит АК-12. Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать", – сказал В.Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту".

Говоря о ведомствах, которые заинтересованы в этом автомате, он отметил, что "Калашников" ведет диалог со всеми силовыми структурами России, но говорить о массовом переходе на новый автомат преждевременно. "Думаю, постепенно мы начнем вооружать им и Росгвардию, и ФСБ, и другие силовые структуры", – сказал В.Дмитриев.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособорнзаказа-2019.

24.01.2019
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Армения
Россия
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6Б21 Пермячка
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
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Дмитриев Владимир
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