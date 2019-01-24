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24.01.2019
Военное обозрение

Конгресс фактически заблокировал возможность выхода США из НАТО

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Нижняя палата Конгресса США подавляющим числом голосов одобрила законопроект, мешающий президенту вывести страну из НАТО, если тот решится на такой шаг, передает РИА Новости.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

За документ проголосовали 357 законодателей, против – 22.

Формально конгрессмены не могут запретить Дональду Трампу покинуть альянс, однако в их силах заблокировать финансирование данной цели. Подобная тактика уже применялась Конгрессом: в свое время парламентарии помешали Бараку Обаме закрыть печально известную тюрьму в Гуантанамо.

При этом законопроект в очередной раз призывает страны-члены НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП. Здесь чаяния Конгресса не расходятся с заявлениями президента.

Документ также одобряет дальнейшее финансирование так называемой Европейской инициативы сдерживания, направленной против Москвы.

Чтобы обрести силу закона документ должен быть одобрен верхней палатой (сенатом) и затем подписан президентом. Трамп может наложить на законопроект вето, которое конгрессмены смогут преодолеть, если наберут достаточное количество голосов.

Напомним, ранее Трамп неоднократно подвергал критике Североатлантический альянс, который, по его словам, фактически существует на деньги США. Президент заявлял, что блок себя изжил и требовал от союзников вносить на его содержание "честную долю".

При этом американский президент не заявлял публично о намерении вывести свою страну из этого блока.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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