Войти
24.01.2019
ЦАМТО

Артиллеристы Вислинской мотострелковой дивизии получили на вооружение новейшие гаубицы "Мста-СМ2"

632
0
+3
САУ "Мста-С"
САУ "Мста-С".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 23 января. Артиллерийские расчеты Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области получили на вооружение более 20 модернизированных самоходных 152-мм гаубиц "Мста-СМ2".

Артдивизионы, укомплектованные новейшими образцами вооружения, прошли теоретический курс подготовки и уже приступили к освоению гаубиц. Также механики-водители провели контрольные осмотры техники и приступили к вождению боевых машин на танкодромах.

Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийских подразделений армии позволит усилить боевые возможности объединения, а также создаст для мотострелков и танкистов новые возможности для включения артрасчетов в разведывательно-ударный контур при проведении совместных тактических занятий и учений.

В феврале расчеты двух дивизионов совершат марш из пункта постоянной дислокации на полигон Погоново для проведения одиночной подготовки и слаживания артиллерийских расчетов с боевой стрельбой.

Справочно:

Самоходная гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скорострельностью более 10 выстр./мин., что выше, чем у других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания, сообщает пресс-служба ЮВО.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Мста-Б
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.04.2018
Более тысячи военнослужащих приняли участие в артиллерийских учениях под Воронежем
26.12.2016
Сирийский год
17.03.2016
Осиное гнездо
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
23.12.2015
Петля незалежности
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна