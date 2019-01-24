Артиллеристы Вислинской мотострелковой дивизии получили на вооружение новейшие гаубицы "Мста-СМ2"

ЦАМТО, 23 января. Артиллерийские расчеты Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области получили на вооружение более 20 модернизированных самоходных 152-мм гаубиц "Мста-СМ2".

Артдивизионы, укомплектованные новейшими образцами вооружения, прошли теоретический курс подготовки и уже приступили к освоению гаубиц. Также механики-водители провели контрольные осмотры техники и приступили к вождению боевых машин на танкодромах.

Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийских подразделений армии позволит усилить боевые возможности объединения, а также создаст для мотострелков и танкистов новые возможности для включения артрасчетов в разведывательно-ударный контур при проведении совместных тактических занятий и учений.

В феврале расчеты двух дивизионов совершат марш из пункта постоянной дислокации на полигон Погоново для проведения одиночной подготовки и слаживания артиллерийских расчетов с боевой стрельбой.

Справочно:

Самоходная гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скорострельностью более 10 выстр./мин., что выше, чем у других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания, сообщает пресс-служба ЮВО.