Генерал ВВС США объяснил, зачем F-16 перекрасят под Су-57

Командующий 57-м авиакрылом ВВС США бригадный генерал Роберт Новотны объяснил, зачем американские военные решили перекрасить один из своих F-16C в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, таким образом они намерены бороться с "охотничьей лихорадкой" пилотов, которые могут впасть в ступор при виде новой цели.

Напомним, перекрасить планируется один из самолетов 64-й эскадрильи "агрессоров", которые во время различных учений выступают в роли боевых машин потенциальных противников США. Любопытно, что итоговый вариант был выбран в ходе открытого конкурса, проведенного генералом в Facebook: читателям предложили различные эскизы, они, в свою очередь, моги присылать свои наработки. В интервью порталу The Drive Роберт Новотны подробно рассказал как о самом конкурсе, так и о задумке военных.

По его словам, предыдущими "новинками" 64-й эскадрильи были российские Су-35С и Су-34, а также китайский J-20, под них американские истребители покрасили еще в 2016 году. Тогда художники ориентировались на недавно принятые на вооружение самолеты.

- Любая возможность лучше воспроизвести технику противника приветствуется, поскольку она предоставляет нашим "профессиональным агрессорам" еще один инструмент для подготовки летчиков к победе в бою, - отметил Роберт Новотны.

Одна из задач при этом - преодолеть так называемую "охотничью лихорадку" - нервную дрожь, которая возникает, когда неопытный охотник впервые собирается подстрелить зверя. Сделать это хладнокровно может далеко не каждый, и вероятность промаха повышается. К примеру, один из майоров ВВС США вспоминал, что когда он впервые увидел МиГ-17, то просто перестал управлять самолетом. И хотя современных российских истребителей в распоряжении американцев нет, приучить к ним своих пилотов они пытаются хотя бы с помощью идентичной окраски.

Ожидается, что покрашенный под Су-57 истребитель F-16C будет готов к лету нынешнего года.

Алексей Иванов