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23.01.2019
bmpd.livejournal.com

Объем заключенных оружейных контрактов Франции в 2018 году достиг 10 млрд евро

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Как сообщает Michel Cabirol в статье «Exportations d'armes : une année en trompe l’œil pour la France en 2018», опубликованной французским изданием "La Tribune", французский оружейный экспорт в 2018 году достиг 10 млрд евро в части новой контрактации. При этом отмечается, что часть крупных контрактов будут финализированы уже в 2019 году.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи в состав Единой системы авиационной безопасности и защиты министерства внутренних дел Украины первых двух поставленных европейским объединением Airbus Helicopters многоцелевых вертолетов H225 Super Puma. Борисполь (Киев), 21.12.2018 (с) Андрей Новицкий / МВД Украины

Так, в прошлом году компания Airbus Helicopters подписала три крупных контракта с Катаром, Венгрией и Испанией, но только контракт с Катаром на 28 вертолетов NH90 и 16 H125 вступил в силу. Его стоимость составляет 3 млрд евро, из которых 1,5 млрд пришлось на Airbus Helicopters. Катар также финализировал контракт на покупку 12 истребителей Dassault Rafale на сумму 1,1 млрд евро. С другой стороны, практически ничего не подписала компания MBDA. Компания Arquus (бывшая Renault Trucks Defense) заключила контракт с Кувейтом на 300 бронированных машин Sherpa на сумму 270 млн евро.

Компания Nexter Systems заключила крупный контракт с Бельгией на бронированные машины Jaquar и Griffon объемом 1,5 млрд евро, но он еще не вступил в силу. Заказ Испанией 23 вертолетов NH90 на 1,5 млрд евро тоже ждет одобрения, которое ожидается в ближайшие дни. Аналогичная ситуация с венгерским контрактом на 16 вертолетов Н225М (500 млн евро).

Примечание bmpd. Интересно, что в статье ничего не сказано про контракт с Украиной на закупку 55 вертолетов Airbus Helicopters....

22.01.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Франция
Продукция
AS-332
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