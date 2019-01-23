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23.01.2019
Военное обозрение

Финский эксперт: за учением "Запад-2017" могла стоять секретная программа

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За масштабным российско-белорусским учением "Запад-2017" могла стоять секретная программа, предусматривающая подготовку "настоящего" нападения на Запад, в том числе захвата Сувалкского коридора, который отделяет Калининград от остальной России, писала финская пресса в 2017 году.

Источник изображения: Минобороны РФ

Газета Helsingin Sanomat попыталась разобраться, так ли это.

В недавнем докладе преподавателя Академии национальной обороны Финляндии Владимира Паньшина, который был посвящен учению "Запад-2017", говорится, что маневры носили оборонительный характер, однако за ними могла стоять значительно более агрессивная цель, говорится в материале.

В своих рассуждениях Паньшин опирался на исследование, проведенное литовским политологом Дайвисом Петрайтисом.

По словам политолога, Россия и раньше проводила учения "Запад", но в 2017 году она впервые протестировала план, разработанный на случай наступательной войны против Запада.

На первом этапе российские войска совершают неожиданное нападение, чтобы захватить какой-нибудь важный плацдарм. На втором этапе там закрепляются и стабилизируют ситуацию. На третьем – Россия обороняет захваченную территорию всеми возможными способами,

говорится в исследовании.

По мнению Петрайтиса, летом Москва отрабатывала первые два этапа. А заключительный третий этап был отработан как раз в сентябре на учении "Запад". Поэтому данные маневры внешне были похожи на оборонительные.

Политолог также считает, что в конце октября Минобороны РФ отработало сценарий худшего развития событий – массированная ядерная атака с обеих сторон. Об этом, по его мнению, свидетельствуют запуски ракет из Плесецка, с подлодок в Баренцевом и Охотском море, а также со стратегического бомбардировщика.

Паньшин с выводом Петрайтиса согласился, заявив, что они говорят об одном и том же: если смотреть только на маневры "Запад", то складывается впечатление, что они оборонительные. Но если рассмотреть их в глобальном масштабе, то характер мероприятия сразу меняется.

22.01.2019
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