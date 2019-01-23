В Арктике развернули мобильную РЛС "Резонанс-Н"

В Арктике развернули радиолокационный комплекс "Резонанс-Н" с элементами искусственного интеллекта, сообщают Известия.

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По данным Минобороны, станция поступила на вооружение Северного флота в конце прошлого года.

Комплекс предназначен для дальнего обнаружения широкого спектра современных воздушных объектов. Он способен также классифицировать летательные аппараты, созданные с применением технологии "стелс", мини-БЛА и гиперзвуковые аппараты.

Возможности станции значительно расширяет фазированная антенная решетка, кроме того, локатор в автоматическом режиме может обмениваться информацией с другими РЛС. Радиус действия "Резонанса" – 1100 км, способен давать целеуказания средствам ПВО, расположенным на дистанции до 600 км.

Особенностью комплекса является отсутствие в его конструкции вращающихся антенн: круговой обзор пространства ведется электронными средствами. Это повышает надежность локаторов, увеличивает срок их работы и снижает энергопотребление. Станция построена с использованием только российских компонентов. "Резонанс-Н" специально модернизирован для работы в арктических условиях.

По словам экс-начальника зенитных ракетных войск Александра Горькова, в задачи разворачивающегося в Арктике командования "Север", в первую очередь, входит защита сил СФ и в его составе атомного флота, а также обеспечение безопасности промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири.

Отмечается, что новые формирования практически восстанавливают инфраструктуру, существовавшую в Арктике во времена СССР. Тогда там несла службу 10-я армия ПВО. Однако в девяностые годы она была расформирована.