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23.01.2019
Военно-промышленный курьер

Многоразовые камикадзе

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БЛА "Heron"
БЛА "Heron".
Источник изображения: vpk-news.ru

Движение "Скаутов" вывело Израиль в мировые лидеры

Стремление ЦАХАЛ минимизировать людские потери и всегда выигрывать в войнах с арабами, наличие в стране мощной научно-технологической базы, синтезирующей западные и советско-российские наработки, естественным образом привели к большим успехам Израиля в создании и применении дронов. Сначала выпускались внешне примитивные, но весьма эффективные разведывательные, а затем и боевые БЛА, причем весьма необычные.

В отличие от главных конкурентов в этой области – США и КНР в Израиле не разрабатывали БЛА на реактивной тяге. Соответственно ни один из еврейских беспилотников не развивает даже 500 километров в час, а подавляющее большинство летает медленнее 300. Исключение составляют последние модификации "Геронов" и "Гермесов". Да и дальность полета израильских БЛА не превышает 500 километров, очень часто – в пределах ста. Израильские конструкторы не создавали классических боевых БЛА, кроме опять же последних модификаций "Геронов" и "Гермесов".

Тем не менее именно беспилотники из этой страны самые популярные на мировом рынке. Количество экспортированных Израилем БЛА приближается к тысяче. А создавались они для решения такой важнейшей задачи, как достижение максимальной ситуационной осведомленности на поле боя и в ближайшей тактической глубине.

Первыми БЛА в ВС Израиля стали американские АQM-34 "Файрби" (они же "Райан-147", в ЦАХАЛ их называли "Мабат"). Применялись в октябрьской войне 1973 года как приманка для арабских ЗРК. Арабы расходовали ЗУР впустую вместо того, чтобы сбивать пилотируемые самолеты Хель-ха-Авир. При этом расчеты арабских ЗРК раскрывали свои позиции, подставляясь под огонь вражеской авиации.

“Первые "Героны" использовались в ливанской войне 2006 года, хотя к тому моменту их еще не приняли на вооружение”

По итогам той войны израильские генералы приняли решение создать малые БЛА, способные передавать в реальном масштабе времени телеизображение на наземный пункт управления. Первыми дронами такого типа стали "Мастифф" и "Скаут". Их активно использовали в ливанской войне 1982 года для выявления и подавления системы ПВО Сирии. БЛА "Скаут" закуплены ЮАР (где производились по лицензии), Сингапуром, Шри-Ланкой (там их использовали в гражданской войне). Кроме того, на базе "Скаута" в Швейцарии создали и выпускали для нужд национальной армии БЛА "Рейнджер", который также приобрели ВС Финляндии.

На основе "Мастиффа" создано семейство БЛА "Серчер" с более мощным двигателем, увеличенными дальностью и продолжительностью полета и полезной нагрузкой, способное нести не только оптическую аппаратуру, но и РЛС, что значительно расширяло разведывательные возможности. Модификация "Серчер-2" производится в России под названием "Форпост". Различные варианты БЛА этого семейства были куплены ВС Испании, Турции, Азербайджана, Кипра, Индии, Индонезии, Таиланда, Эквадора.

Одновременно с первыми вариантами "Серчера" в начале 90-х в Израиле для ВС США разработан БЛА "Хантер". Его выпускали на американских предприятиях (под шифрами RQ-5 и МQ-5, последний может нести легкие УАБ), также эти беспилотники закуплены для нужд армий Франции и Бельгии.

В конце 80-х израильские конструкторы разработали боевой дрон "Гарпия", действующий как "камикадзе". Его можно запускать с наземных ПУ или боевых кораблей, БЛА наводится на радиоэлектронные средства противника (которые сам же и обнаруживает), выбирает приоритетную цель (исходя из параметров излучения) и поражает ее с помощью фугасной БЧ весом 16 килограммов. Дальность полета "Гарпии" – до 500 километров, время пребывания в воздухе – до шести часов. В конце 90-х не менее 50 "Гарпий" приобрел для НОАК Китай, эти беспилотники покупались Индией, Турцией, Южной Кореей.

Развитием семейства "Серчер" стал "Герон" в нескольких модификациях. Эти БЛА, кроме ведения разведки в различных диапазонах и выдачи целеуказания, способны решать задачи РЭБ и ретрансляции сигналов связи, а "Герон-ТР" (он же "Эйтан") может нести авиационные средства поражения. Первые дроны этого типа использовались в ливанской войне 2006 года, хотя к тому моменту их еще официально не приняли на вооружение. Различные варианты приобретали ставшие уже традиционными покупателями израильских беспилотников Франция, Турция, Индия, Азербайджан, Сингапур, Эквадор, Южная Корея. "Героны" также поставлялись в ФРГ, Канаду, Австралию.

Параллельно создавались "Гермесы" – более легкие и дешевые дроны с меньшими дальностью и длительностью полета. Последние варианты этого БЛА ("Гермес-450", "Гермес-900") также способны нести авиационные средства поражения. Кроме Азербайджана и Сингапура, различные варианты "Гермесов" приобрели Великобритания, Грузия, Хорватия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Чили. Предполагается закупка "девятисотых" Швейцарией.

Сходные ТТХ с "Гермесом-180" имеет БЛА "Аэростар", который может использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Кроме Азербайджана, Грузии, Мексики, Таиланда и Турции, "Аэростар" купили Голландия, Нигерия, БСК.

Развитием "Гарпии" стал БЛА-"камикадзе" "Хароп", разработанный в 2001–2005 годах. Но он не одноразовый: при отсутствии подходящих целей может вернуться на базу и использоваться вновь (в том числе и как чистый разведчик). Также в отличие от "Гарпии" "Хароп" наводится на цель оператором с помощью оптического и инфракрасного каналов. Он состоит на вооружении индийской армии. Дрон способен атаковать бронетехнику в наименее защищенную верхнюю проекцию. Именно таким способом в апреле 2016 года азербайджанские "Харопы" поражали Т-72 армии Нагорного Карабаха.

Иногда как БЛА-"камикадзе" классифицируется и "Далила", но все-таки это скорее ракета ("Стрелы Нетаньяху").

Весьма необычен разведывательный БЛА "Доминатор", созданный на базе австрийского пилотируемого легкого самолета DA42. Пока единственным его покупателем стала Мексика.

В Израиле создано семейство мини-дронов "Орбитер" массой от семи до 30 килограммов, крайне малозаметных во всех диапазонах, включая акустический. "Орбитер-1К" – еще один "камикадзе" с оптическим наведением (подобно "Харопу") и БЧ массой 2,2 килограмма. "Орбитеры", включая боевой вариант, производятся в Азербайджане.

Беспилотники-"камикадзе" еще меньших размеров входят в семейство "Герой". Самый маленький из них весит всего три килограмма и несет на 30–40 километров БЧ массой 500 граммов. Переносятся и запускаются "Герои" с ранцевых ПУ. Причем, как и "Хароп", при отсутствии подходящих целей эти БЛА могут вернуться назад и использоваться повторно. Наведение осуществляется либо оператором по оптическому каналу, либо в автоматическом режиме по заложенной программе. Подобные БЛА предназначены в первую очередь для ССО.

Имеются и другие семейства малых разведывательных БЛА, в том числе I-View и "Берд Ай", которые в незначительных количествах закупались Россией.

Скорее всего Израиль продолжит совершенствовать именно малые и средние БЛА с поршневыми, электрическими и турбовинтовыми двигателями, в наибольшей степени удовлетворяющие потребностям самой ЦАХАЛ и востребованные во многих армиях. Израильтяне заняли эту нишу почти полностью. Думается, они ее расширят. А конкурировать с ними сложно даже США и Китаю.


Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (765) за 22 января 2019 года

22.01.2019
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