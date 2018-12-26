Стрелы Нетаньяху

У Израиля нет политических ограничений на экспорт ракет

Своеобразие геополитического положения Израиля при наличии у страны очень сильных науки и ВПК привело к опережающему развитию ракетного оружия всех классов. Причем некоторые образцы становятся по сути "сами себе классами", не имея прямых аналогов за пределами еврейского государства.

Создание в Израиле баллистических ракет, способных нести и обычные, и ядерные БЧ, началось еще в 60-е, сначала при содействии Франции ("Школа \"Тирана"). Ракета "Иерихон-1" имеет дальность до 500 километров, масса БЧ по различным данным составляет от 400 килограммов до одной тонны (может быть, и ядерной). Эти БР в ядерном снаряжении были готовы к применению в первые дни Октябрьской войны 1973 года, когда израильская армия терпела поражения на обоих фронтах. В арсенале имелось до 150 таких БР.

Ракета "Иерихон-2" поступила на вооружение в начале 90-х. Дальность ее полета составляет, по разным данным, от 1500 до 3500 километров, наиболее вероятное значение – 1800. Масса БЧ – одна тонна. Изготовлено до 90 этих БР.

В середине 2000-х создана БР "Иерихон-3", которая может иметь дальность до 4800 километров (по некоторым данным – до 11500 км, как у полноценной МБР, что вызывает большие сомнения). Масса БЧ достигает 1,3 тонны. Сколько таких БР, неясно. Общее количество ядерных зарядов у Израиля оценивается в 138–190 единиц (возможно, и до 400). Впрочем, не все эти заряды установлены на БР.

“Первым зарубежным покупателем "Лоры" стал Азербайджан”

Видимо, одним из носителей является "Попай" ("Popeye"). В целом это обычная ракета класса "воздух-поверхность" с комбинированной системой наведения (инерциальная + инфракрасная или телевизионная) и дальностью полета около 80 километров (масса БЧ – примерно 350 кг). В таком качестве она экспортировалась. В частности, "Попай" состоит на вооружении ВВС США под названием AGM-142 Have Nap, причем носителями ракеты могут быть как тактические самолеты, так и стратегические бомбардировщики В-52. Возможно, существует увеличенный по размерам вариант "Попай турбо" ALCM, являющийся по сути КРВБ, близкой по размерам к американской AGM-86 с дальностью полета более 300 километров. Кроме того, якобы существует КРМБ "Попай турбо" SLCM, которая может запускаться с ПЛ типа "Долфин" ВМС Израиля. Эта ракета способна нести ядерную БЧ мощностью до 200 килотонн на дальность 1500 километров. Впрочем, стопроцентных подтверждений существования КРВБ и КРМБ на базе "Попая" нет. В обычном варианте этот боеприпас применялся ВВС Израиля по целям в Сирии. Возможно, одна такая ракета в декабре 2014 года была сбита модернизированным ЗРК С-125М.

Весьма необычна израильская "Далила" (Delilah). Она имеет инерциальную систему наведения по сигналам GPS + инфракрасную на конечном участке, дальность полета – 250 километров и несет 30-килограммовую обычную БЧ. Запускаться ракета может с самолетов, вертолетов, наземных и корабельных ПУ. По сути ракета является БЛА-камикадзе. Она способна барражировать в районе цели, обнаруживать ее и атаковать. Этим "Далила" принципиально отличается от подавляющего большинства обычных ракет, которые наводятся на цель с уже известными до пуска координатами. Считается, что "Далилы" эффективны при прорыве системы ПВО противника. В мае 2018 года они вроде бы применялись по сирийским ЗРК – без очевидного результата. Считается, что именно этими ракетами будут подавлять сирийские ЗРС С-300, но пока этого не случилось.

Ракета "Спайк" (Spike) сама по себе – обычная ПТУР с телевизионным или инфракрасным наведением, существует в нескольких модификациях (в зависимости от дальности стрельбы – от 1,5 до 8 км) и экспортировалась во многие страны. "Особой" модификацией можно считать "Спайк"-NLOS (non line of sight, вне пределов видимости) с дальностью стрельбы 25 километров (в самом Израиле называется "Тамуз"). По сути это мини-тактическая ракета, при этом оставшаяся ПТУР. Она может получать внешнее целеуказание от БЛА или со спутника. "Спайк"-NLOS имеет электронно-оптическую систему наведения, что значительно повышает ее помехоустойчивость, позволяет перенацеливать ракету в полете, осуществлять захват цели после старта (как и у "Далилы"). Возможно и полностью автономное наведение по принципу "выстрелил-забыл". Ракета может оснащаться как кумулятивной БЧ для поражения бронированных целей, так и осколочной. Запускается с разнообразных наземных ПУ (в частности в Израиле был создан "ракетный танк" на базе устаревшего М48А5), с вертолетов, даже с кораблей и катеров. В боях на Ближнем Востоке Тель-Авив использовал уже до тысячи "Тамузов". Зарубежных аналогов "Спайк"-NLOS на данный момент не имеет. Кроме ЦАХАЛ, ракету приобрели Великобритания, Республика Корея, Колумбия и Азербайджан, причем в последнем случае в корабельном варианте.

Ракета ПТРК LAHAT (Laser Homing Attack or Laser Homing Anti-Tank) запускается через стволы танковых пушек, причем калибром как 105, так и 120 миллиметров. Кроме того, ПТУР может применяться с наземных ПУ, с вертолетов и БЛА. В СССР/России также созданы ПТУР, запускаемые через танковые орудия, но с каких-либо других ПУ они использоваться не могут. В других странах ничего подобного нет.

Синтез тактической ракеты и РСЗО – "Лора" (LORA – long range artillery missile) с дальностью полета до 300 километров и массой БЧ до 600 килограммов. При этом на одной ПУ размещены четыре ракеты. "Лора", впрочем, не уникальна, ТР/РСЗО созданы в Китае (серия WS). "Лора", возможно, применялась по целям в Сирии, есть сведения о том, что одна такая ракета была сбита ЗРПК "Панцирь-С1". Первым зарубежным покупателем "Лоры" стал Азербайджан.

Не имеет аналогов РСЗО "Линкс" (Lynx, израильское название "Котеш"), способная выступать в разных ролях. На платформе "Линкс" могут быть установлены два "пакета" либо советской 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" (по 20 НУРС), либо израильской "обычной" 160-мм РСЗО LAR-160 (по 13 НУРС), либо РСЗО AccuLAR (в ней 122-мм и 160-мм ракеты уже не являются НУРСами, их траектория корректируется по сигналам GPS), либо "Экстра" (EXTRA, по 4 ракеты). Возможны также варианты с двумя "Далилами" либо четырьмя "Предатор Хок" ("Predator Hawk"). При этом и шасси "Линкса" могут быть самыми разными, включая, например, машины КамАЗ. "Предатор Хок" – еще один тип израильских ТР с дальностью стрельбы до 300 километров и массой БЧ до 140 килограммов. "Экстра" имеет дальность стрельбы до 150 километров, масса БЧ – до 125 килограммов, наведение осуществляется по GPS. Может применяться как по наземным, так и по надводным целям, поэтому, в частности, в ВС Вьетнама она используется в войсках береговой обороны, при этом Ханой приобрел и вариант AccuLAR. "Линкс" имеется и в армии Казахстана (под названием "Найза"), еще одним покупателем системы оказался опять же Азербайджан.

Чрезвычайно активно Израиль развивает системы ПРО. Цели для этих систем потенциально чрезвычайно разнообразны: от БРСД до НУРСов (от "нормальных" РСЗО и даже самодельных). Перехват этих целей – весьма сложная задача, причем с решениями, разнящимися по типам целей.

Первой системой ПРО Израиля стал комплекс "Эрроу" ("Хец", "Стрела"). Он рассчитан на борьбу только с "классическими" (О)ТР на дальности до 100 километров и на высоте до 50 километров. Более совершенные модификации "Эрроу-2/3" должны обладать способностью перехватывать БРСД. Батарея ЗРС "Эрроу" включает КП, РЛС и четыре ПУ (по 6 ракет на каждой). Обеспечивается одновременное сопровождение 12 целей (на дальности до 900 км) и обстрел одной из них двумя ракетами. В настоящее время развернуты две батареи "Эрроу-2", которые формально прикрывают почти всю территорию Израиля, но фактически могут отразить только одиночные удары БР (из-за ограниченного боекомплекта).

Следующим элементом ПРО стала ЗРС "Железный купол". Она, наоборот, рассчитана на перехват НУРСов (от РСЗО БМ-21 или самодельных "Кассам"), хотя теоретически может поражать самолеты и БР. В составе батареи имеются КП, РЛС и три ПУ по 20 ракет на каждой. В настоящее время развернуто не менее восьми батарей. Серьезным недостатком ЗРС является то, что каждая ее ракета стоит как минимум 30 тысяч долларов, а перехватываемые НУРСы – менее тысячи долларов. К тому же эффективность ЗРС хоть и высока, но ниже ста процентов. Впрочем, теоретически ущерб гражданским и военным объектам в случае попадания в них НУРСа может значительно превысить цену ракеты "Железного купола". Кроме того, НУРСы, траектория которых ведет "в пустоту" (то есть. никаким объектам они не угрожают), "Железный купол" не обстреливает, экономя ЗУР и деньги. В 2011–2018 годах ЗРС сбила около 1600 палестинских ракет, сколько на них истрачено ЗУР – история умалчивает.

Промежуточным вариантом системы ПРО, предназначенным для перехвата тяжелых НУРСов и БР малой дальности, должна стать ЗРС "Праща Давида", первая батарея которой была развернута в 2017 году. Ракета этой ЗРС стоит до миллиона долларов, что еще более усугубляет описанную выше проблему, когда снаряд оказывается гораздо дороже поражаемой им цели (в данном случае это касается не только НУРСов, но и БР).

Кроме того, в Израиле создано значительное количество "обычных" ракетных комплексов. Это, например, ЗРК наземного базирования "Спайдер" и корабельный ЗРК "Барак", ПТРК MAPATS, ракеты класса "воздух-воздух" "Шафрир", "Питон", "Дерби", ПКР "Габриэль". Их приобрели многие страны. Значительное количество различных израильских ракет имеется на вооружении в Индии. Их активно покупают, как сказано выше, Азербайджан и другие постсоветские республики, Вьетнам и его соседи, многие страны НАТО, Африки и Латинской Америки. Еврейское государство не имеет политических ограничений на экспорт вооружений (кроме, конечно, арабских стран), при этом создает много уникальных боевых систем. Израильское оружие часто является синтезом западной и советской/российской научных и конструкторских школ, что позволяет адаптировать его к потребностям большинства армий.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года