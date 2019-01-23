"Длинный меч" замахнется на Корею и Японию

Американские разведчики испугались журавля в небе

Новейшие китайские разработки в области боевой авиации, в частности создание собственных стелсов, встревожили чиновников из Разведуправления Минобороны США. По их данным, стратегический бомбардировщик под условным обозначением "Хун-20" (H-20) будет оснащен РЛС с АФАР и вооружен ракетами "воздух-воздух". Первые образцы поступят в НОАК в 2025 году, предупреждает американская разведка.

В самом факте скорого появления в КНР самолета-невидимки ничего сенсационного нет – там давно работают над этой темой. Из открытых источников известно, что китайские конструкторы избрали схему "летающее крыло" с минимальным количеством углов и сопряжений поверхностей.

Внешне стратег H-20 будет напоминать американские В-2 "Спирит" или В-21. В Поднебесной созданы материалы, достаточно эффективно поглощающие радиолокационное излучение в различных диапазонах, есть наработки специальных лакокрасочных покрытий.

Главный вопрос заключается в том, готова ли силовая установка для такого бомбардировщика. Потому что это основная проблема – наличие современного мощного двигателя, который позволял бы выполнять полеты на стратегическую дальность – десять и более тысяч километров – в различных режимах без дозаправки. Когда он появится, сегодня никто не скажет. Над его созданием бьются несколько НИИ и предприятий, но пока силовой установки, которая была бы сопоставима по мощности с двигателем, к примеру, американского В-2, у китайцев нет.

“Китайский самолет-невидимка привлекает большое внимание”

Что касается вооружения перспективного малозаметного бомбардировщика для ВВС НОАК, предусматриваются исключительно крылатые ракеты воздушного базирования, вероятнее всего, "Длинный меч-10", "Длинный меч-20" и, может быть, перспективный "Длинный меч-30", с дальностью от 1000 до 2500 километров. Головные части этих КРВБ достаточно компактны, но носители требуют доработки да и реальные стрельбы на такие расстояния не проводились. Можно предположить, что в пусковом барабане внутри фюзеляжа будет помещаться до 12 ракет, внешне напоминающих российские "Калибры" или нечто среднее между 3М-14 и ракетами воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

Правомерен вопрос: если для стратега двигателя пока нет, то, может быть, он создан для перспективного истребителя-бомбардировщика? Проект такого самолета существует, над его воплощением работают в городе Шиньяне. Правда, получается скорее очень тяжелый истребитель и двигателя для него опять-таки нет. У китайских конструкторов есть понимание того, каким он должен быть: параметры, мощность, температура в камере сгорания. Сделаны расчеты, созданы необходимые материалы, но до конца работ еще далеко.

Чтобы существенно продвинуться вперед, есть несколько вариантов: купить разработки у американцев либо скооперироваться с нашими конструкторами и инвестировать в российский оборонно-промышленный комплекс, чтобы соответствующая силовая установка разрабатывалась у нас, скажем, на основе "Изделия 30" или других отечественных двигателей. Но китайцы пытаются уйти от зависимости в поставках из-за рубежа, хотя пока не могут обеспечить ни мощность, ни тягу, ни ресурс, ни надежность при самостоятельном создании требуемой силовой установки.

Отсюда можно сделать вывод, что беспокойство РУМО США насчет начала поставок новых машин в НОАК в 2025 году – большое допущение. Очередной традиционный ужастик понадобился для того, чтобы выбить побольше финансов на проекты Пентагона и военно-промышленных корпораций.

vpk-news.ru

Перспективные самолеты если и появятся к указанному сроку, то только в виде опытных образцов, не более того. Да и полноценно отрабатывать задачи они не смогут. Об опытно-войсковой эксплуатации вообще речь не идет.

Пока что единственный самолет, который в определенной мере можно отнести к классу стелс, – это истребитель пятого поколения "Цзянь-20", в фюзеляже которого размещается шесть ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. Его надежность и эффективность основываются на российском двигателе АЛ-31. Истребители планируется модернизировать под новые моторы российского производства АЛ-41 и по возможности усовершенствовать под установку двигателей с управляемым вектором тяги, что придаст "Цзянь-20" больше маневренности.

У китайских конструкторов есть собственная разработка двигателя с УВТ – на ноябрьском авиасалоне в Чжухае ("Китайские роботы рассекречены") показывали классический истребитель "Цзянь-10С", оснащенный таким мотором, но с более скромными параметрами. Если в российских силовых установках отклонение по всем ракурсам составляет 20 градусов, то в китайских в вертикальной плоскости – 16, а в горизонтальной – лишь 12.

Надо признать, что конструкторы КНР сделали серьезный шаг вперед, и все-таки их двигатель с УВТ WC-10 TVC на максимуме слабее, нежели серийный российский АЛ-41, который ставится на Су-30СМ, другие модификации "сушек" и опытные образцы Су-57.

Так что китайские стелс-бомбардировщики остаются пока что проектами. Но их можно расценить как предупреждение: разработки ведутся при полном понимании необходимости наличия в НОАК самолетов такого уровня и класса. Только адресат информации не американцы, бомбардировок за океаном китайцы не планируют. У них более приземленные задачи для своей стратегической авиации: иметь возможность подавления целей на территории Японии, Южной Кореи, Гуама, надежно прикрыть воздушное пространство над Южно-Китайским морем. Кстати, согласно доктринальному документу, регламентирующему тактику ВВС КНР, боевые самолеты должны действовать в пределах прикрытия сил ПВО страны, которые базируются вдоль побережья.

Кто-то, наверное, скажет, что НОАК перспективные стратеги не очень-то и нужны. Однако это заблуждение. Они требуются как доказательство того, что у страны есть необходимые для их создания и производства технологии. Таким образом демонстрируются и военные, и экономические возможности государства.

Продолжение темы – в статье "Стратегическая малозаметность".

Заголовок газетной версии – "У "Длинного меча" короткий замах".

Максим Казанин, китаист, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (765) за 22 января 2019 года