Стратегическая малозаметность

Стелс-бомбардировщику ВВС НОАК намечены цели в Тихом океане

H-20 – новое поколение разрабатываемых в КНР стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия. Он, как ожидается, будет способен нанести удар по удаленным целям в Тихом океане.

Этот стелс-самолет впервые упоминается 13 июля 2015 года в опубликованной японскими учеными-дипломатами статье, озаглавленной "Китай хочет разработать новый стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия". В сентябре 2016-го тогдашний командующий ВВС НОАК Ма Сяотянь подтвердил информацию о Н-20 как представителе следующего поколения летательных аппаратов.

“При создании самолета по схеме "летающее крыло" китайские конструкторы намерены использовать опыт российских и американских коллег”

Фюзеляж бомбардировщика плоский и ромбовидный. Конфигурация крыла аналогична американскому БЛА Х-47Б. Благодаря малому углу стреловидности Н-20 имеет большую подъемную силу. Максимальная взлетная масса – 170 тонн, вес вооружения – 30 тонн.

Дальность полета бомбардировщика нового поколения в два раза выше, чем его предшественника Н-6К и предположительно достигает порядка 20 тысяч километров.

Внутри фюзеляжа размещены две вращающиеся пусковые установки, в которые снаряжаются шесть или восемь крылатых ракет КД-20А. Отвечающий условиям современной войны стратегический бомбардировщик должен обладать не только ядерным ударным потенциалом, но и обычным вооружением высокой точности, говорится в комментариях.

Н-20 имеет четыре бесфорсажных турбовентиляторных двигателя. Благодаря стелс-характеристикам, которые отмечаются в китайской прессе как превосходные, и сверхзвуковым возможностям данный тип может быть особенно эффективен для защиты от внезапного нападения.

БЛА X-47B. Источник: vpk-news.ru

Будет еще и разведывательной платформой

Для достижения подобных результатов необходимо потратить большие средства и найти передовые технологические решения, признают китайские конструкторы. Они намерены использовать опыт российских и американских коллег для создания самолета по аэродинамической схеме "летающее крыло".

Главный упор в разработках сделан на невидимость бомбардировщика, во время полета он не будет достигать сверхзвуковых скоростей.

В то же время, как считают китайские конструкторы, дальние бомбардировщики не только ударная техника, но и разведывательная платформа для сбора информации, поэтому требуется высокий уровень бортового электронного оборудования.

Ольга Дерендяева

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (765) за 22 января 2019 года