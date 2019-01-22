Инженерные войска представят более 60 образцов военной техники на выставке "Армия-2019"

На V Международном военно-техническом форуме примут участие более 1,5 тыс. оборонных предприятий

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инженерные войска Вооруженных сил РФ представят более 60 образцов инженерной техники и приборов для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач", - сказал Ставицкий.

Форум в пятый раз пройдет в парке "Патриот" в Кубинке с 25 по 30 июня 2019 года. В нем примут участие более 1,5 тыс. оборонных предприятий.