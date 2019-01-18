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18.01.2019

Промышленное видеонаблюдение - особенности технологии и проектирования

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Купольная камера видеонаблюдения
Купольная камера видеонаблюдения
Источник изображения: msv77.ru

Сейчас уже отсутствует нужда в заверении предпринимателей и владельцев компаний в необходимости монтажа, поскольку каждому известны их преимущества, особенно учитывая грамотную разработку. Видеосистема обладает немалым набором возможностей - предоставляет и контролирует доступ на промпредприятие, позволяет вести постоянное наблюдение за рабочей деятельностью, архивирует записанную информацию, помогает разработать рекомендации на будущее. И это лишь часть всего функционала, которые оптимизируют работу техники и людей, способствует сведению к минимуму или полному избежанию разнообразных неприятностей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

К счастью, современное охранное обеспечение постоянно развивается с движением прогресса, появляются все более высокотехнологичные изделия, гарантирующее полную безопасность. С одним из примеров предлагается ознакомиться здесь: https://vpk.name/news/182361_na_konferencii_cipr2017_roselektronika_demonstriruet_zashishennuyu_sistemu_hraneniya_s_feiskontrolem.html.

Система видеоконтроля определяется как полноценный комплекс техники и коммуникаций, необходимый для кодировки, приема и передачи, расшифровки данных для последующего просмотра, переработки и последующего архивирования. У нее довольно обширная комплектация, состоящая из камер, оборудования для поворотов, подсветки (устанавливаемой конкретно в областях наблюдения), мониторов, панели управления, видеорегистраторов, специализированного программного обеспечения в пунктах охраны, а также питания. Перед монтажом понадобится ознакомиться со спецификой объекта.

Функциональные и технологические особенности

Видеосистема в промышленности является важным инструментом в решении определенных задач. На большинстве предприятий отличительные черты связаны со сложными техническими процессами, требующими предельной внимательности и контроля. Таким образом непосредственно структура видеонаблюдения включает в себя обе функции и применяется для:

  • Контролирования доступа;
  • Всех рабочих процессов;
  • Соответствия своду правил;
  • Руководство работы в особых условиях, которые вводят ограничения или исключают присутствие работника;
  • Чтения данных измерения и регулировки.

Технологический видеоконтроль на промпредприятиях необходим по большей степени на отдельных производственных элементах, для которых характерны отличительные условия, что потребуется учитывать при построении системы и подборе камер. В особенности это характерно для взрывоопасных объектов. В этом случае все устанавливаемое оборудование строго регламентируется - должно исключать образование искр и защищаться от нагревания.

Также перед непосредственным монтажом следует принять во внимание следующие параметры:

· Зоны наблюдения - количество, типы, возможность присутствия мертвых зон;

· Режимы контролирования - постоянное или ограниченное управления;

· Требуемый уровень детализации;

· Эксплуатационные условия - климатические и технологические;

· А также освещенность в помещении или на территории.

Они помогут произвести все необходимые расчеты и грамотно определиться с выбором агрегатов.

Зачастую на главенствующую позицию в видеосистеме ставятся видеокамеры, однако это недостаточно корректно, учитывая промышленное использование. Суть в том, что смена ее модели или смена настроек не вносит существенных изменений. Во время проектирования видеоконтроля в промышленности, что в большинстве случаев представляет собой большой в плане длины кабелей, должное внимание нужно уделить управленческой панели и видеосигналам.

Новейшие тенденции

Сегодня одной из наиболее распространенных тенденцией считается стремительный переход от аналоговых до современных ip-видеокамер. В связи с этим и фактом развития прогресса, развитие связано с некоторыми положительными преимуществами, а востребованность серьезно повышается в связи со снижением цены на соответствующее оборудование. Сюда входит купольная камера видеонаблюдения, маршрутизатор, персональный компьютер в качестве сервера и кабели для связки. Еще одно несомненное достоинство ip-видеонаблюдения - возможность интеграции с другими, уже существующими на предприятии системами безопасности. Они способны стабильно функционировать даже в наиболее сложных условиях, передают информацию в высоком разрешении, обладают более обширной памятью и способны снимать достаточно большую территорию.

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Проекты
ИТ
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